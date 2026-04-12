«Торпедо» — «Металлург», третий матч. Никакой расслабленности от лидера

13 апреля в Нижнем Новгороде состоится третий матч серии второго раунда Кубка Гагарина, в котором сыграют «Торпедо» и «Металлург». Начало — в 19:00 мск. Счёт в серии 2-0 в пользу магнитогорцев. Появится ли в серии интрига после третьей встречи?

Коэффициенты букмекеров на матч «Торпедо» — «Металлург» 13 апреля 2026 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Поставить на победу «Металлурга» в основное время можно с коэффициентом 2.04, а шансы «Торпедо» по итогам 60 минут оценили в 3.40. Ничья и овертайм идут с коэффициентом 3.80.

Аналитики считают «Магнитку» явным фаворитом в борьбе за выход в следующий раунд. Поставить на то, что серию выиграют магнитогорцы, можно за 1.01, а на команду Алексея Исакова предлагают коэффициент 18.00.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 5.5 шайбы можно за 2.20, тотал меньше 5.5 шайбы идёт за 1.69.

Прогноз на матч КХЛ «Торпедо» — «Металлург» (13.04.2026)

Никаких сенсаций здесь пока нет, да и не видно предпосылок к их возникновению. Нет, «Торпедо» смотрится совсем неплохо, пытается играть в свой хоккей, навязывает борьбу. Но одно дело — побеждать совершенно некубковую «Северсталь», и совсем другое — победителя регулярки, искушённого бойца в сражениях плей-офф магнитогорский «Металлург».

На Урале нижегородцы сделали всё, что могли, неплохо смотрелись в атаке, однако этого совсем мало. Теперь серия переезжает в Нижний Новгород, где автозаводцы постараются зацепиться хотя бы за один матч.

Но проблема в том, что для «Металлурга» в этом противостоянии практически нет разницы, где играть — дома или на выезде. Достаточно обратиться к статистике. Из последних девяти встреч в Нижнем Новгороде команда Андрея Разина выиграла восемь. Таланта в нападении у «Магнитки» куда больше, а закрываться и действовать от обороны торпедовцы просто не умеют.

Ну и на что надеяться хозяевам в такой ситуации? Разве что на то, что произошло с «Металлургом» в четвёртом матче серии первого раунда с «Сибирью». Неудачный день у форвардов, одна пропущенная шайба. Ну и запредельная самоотдача хозяев, конечно.

Но надежд на это откровенно мало. Торпедовцы играют в открытый хоккей и оставляют слишком много пустот в обороне, которыми «металлурги» наверняка воспользуются. При этом если смотреть на надёжность защитных редутов команды Разина в гостевых матчах, то она — лучшая в КХЛ. Чуть больше 2% бросков в створ стали голевыми — это гроссмейстерские цифры.

В плане ставок здесь всё очевидно — победа «Металлурга» и среднее количество шайб. Голевой феерии ждать не стоит, однако и «засухи» не будет. Тотал больше 4.5 — вполне нормальный сценарий. Берём комбо и ждём 3-0 в серии.

Ставка: победа «Металлурга» и ТБ 4.5 за 2.65.