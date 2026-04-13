Экспресс с коэффициентом 17.9 на футбольные матчи 13 апреля 2026 года

Выходные прошли, но футбольная программа уикенда ещё не завершена. По традиции некоторые матчи проводят в понедельник. Сегодня, 13 апреля, следим за АПЛ и Серией А, а также за РПЛ и Первой лигой.

Прогноз на матч «Акрон» — «Динамо» Москва

По положению и афише можно было бы считать гостей фаворитами, но всё не так прямолинейно. У тольяттинцев хватает проблем с набором очков, зато матчи с их участием часто получаются для фаворитов нервными и открытыми. И всё же у «Динамо» форма заметно бодрее, а потому московская команда наверняка попробует сыграть с позиции силы.

Расклад здесь видится довольно интересный. «Динамо» ещё же сильнее по составу, поэтому ставка на чистую победу клуба выглядит понятной. Однако у москвичей в последних двух встречах чемпионата России шесть пропущенных мячей, а «Акрон» дома обычно не отказывается от смелой игры. Поэтому вариант с обменом голами при тотал больше 2.5 мяча выглядит заманчиво.

Прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Лидс»

В первом круге гордый «Лидс» на своём поле отобрал очки у фаворита. Всё было вполне по делу — 1:1, причём «Манчестер Юнайтед» пришлось отыгрываться. С тех пор многое изменилось. По большей части это касается хозяев. «Манчестер Юнайтед» близок к спасению сезона. Цель ясна — возвращение в Лигу чемпионов. Сейчас манкунианцы идут в топ-5.

Что имеет значение: «Лидс» не забивал в четырёх предыдущих турах АПЛ, а «МЮ» не играл «на ноль» с 23 февраля (1:0 в матче с «Эвертоном»). Есть подозрение, что после просадки результатов в середине марта последует увеличение акцента на оборону. Раз так, особых подвигов от гостей не ждём. Созидают они с трудом, а оборона на стандартах у манкунианцев улучшилась. ИТМ 1 гола «Лидса» за 1.73 — качественное предложение.

Прогноз на матч «Факел» — «Родина»

Генеральная репетиция перед РПЛ? Похоже на то. С «Факелом» всё понятно: в нужный момент сплотился, выправил результаты и восстановил комфортный задел. Сложно представить расклад, при котором воронежцы опустятся хотя бы на второе место. Не говоря уже о третьем. Путёвку в элитный дивизион однозначно заслужили, вопросов нет.

«Родина» — самая «горячая» команда весны. Забивает много и с удовольствием. Пройти проверку лидером крайне полезно. Если где-то что-то барахлит — соперник обнаружит и воспользуется. В первом круге москвичи добились победы со счётом 2:0, но в родных стенах «Факел» непогрешим. 10 побед и три ничьих в 13 матчах при трёх пропущенных! При всём уважении к гостям зацепиться будет сложно. Возьмём П1 за 1.97.

Прогноз на матч «Фиорентина» — «Лацио»

«Фиорентина» напрочь завалила старт сезона, сменила главного тренера и потихоньку выправила положение. Говорить о каком-то возрождении не приходится, проблем выше крыши. Однако из зоны вылета с горем пополам выползли — и на том спасибо. У «Лацио» расклад иной. На Серию А римляне имеют полное право махнуть рукой, все мысли — о Кубке Италии! Там добрались до полуфинала, в первом матче разошлись миром с «Аталантой» (2:2), а второй состоится 22 апреля.

В первом круге соперники выдали инфарктные 2:2. «Фиорентина» вышла вперёд на 89-й минуте, «Лацио» спасся на 90+5-й. Оба гола — с пенальти. Сейчас «фиалкам», грубо говоря, просто нужнее. Они на ходу, мотивация запредельная, ещё и своё поле. В то же время повышенная миролюбивость в родных стенах напрягает — три ничьих в четырёх предыдущих матчах Серии А. Проверим ещё одну: этот результат вполне устроит обе команды.

Экспресс на футбол 13 апреля 2026 года

Общий коэффициент: 1.80 х 1.73 х 1.97 х 2.93 = 17.9.