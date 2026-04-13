Плей-офф КХЛ: «Металлург» не остановить, а у Минска дела плохи

Торпедо — Металлург, третий матч: прогноз и трансляция 13 апреля 2026 года, где смотреть бесплатно, какой канал, счёт, голы, эфир

Экспресс на матчи 13 апреля 2026 года.

Второй раунд Кубка Гагарина набрал обороты. Сегодня, 13 апреля, пройдут третьи матчи в сериях «Торпедо» — «Металлург» и «Ак Барс» — «Динамо» Минск. Делаем прогнозы и составляем экспресс.

Прогноз на третий матч «Торпедо» — «Металлург»

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
13 апреля 2026, понедельник. 19:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Не начался
Металлург Мг
Магнитогорск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Никаких сенсаций здесь пока нет, да и не видно предпосылок к их возникновению. Нет, «Торпедо» смотрится совсем неплохо, пытается играть в свой хоккей, навязывает борьбу. Но одно дело — побеждать совершенно некубковую «Северсталь», и совсем другое — победителя регулярки, искушённого в сражениях плей-офф магнитогорский «Металлург».

Проблема в том, что для «Магнитки» в этом противостоянии практически нет разницы, где играть — дома или на выезде. Достаточно обратиться к статистике. Из последних девяти встреч в Нижнем Новгороде команда Андрея Разина выиграла восемь. Таланта в нападении у «Металлурга» куда больше, а закрываться и действовать от обороны торпедовцы просто не умеют.

Ну и на что надеяться хозяевам в такой ситуации? Торпедовцы играют в открытый хоккей и оставляют слишком много пустот в обороне, которыми «сталевары» наверняка воспользуются. В плане ставок здесь всё очевидно — победа «Металлурга» и среднее количество шайб. Голевой феерии ждать не стоит, однако и «засухи» не будет. Тотал больше 4.5 шайбы — вполне нормальный сценарий.

Прогноз на третий матч «Ак Барс» — «Динамо» Минск

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
13 апреля 2026, понедельник. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Не начался
Динамо Мн
Минск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Для «Ак Барса» это уже такой сценарий, при котором можно играть не только от силы, но и по ситуации. Команда Анвара Гатиятулина повела в серии 2-0, забрав оба матча в Минске. В Минске! У нынешнего минского «Динамо»! Того самого, которое внешне так легко расправилось с «Динамо» московским. В общем, да: непонятно, как подопечные Дмитрия Квартальнова будут приходить в себя в Казани.

С другой стороны, у «Динамо» нет ощущения безнадёжности по игре. Вот только теперь предстоит перевернуть серию с ног на голову, чтобы вернуть себе нормальные шансы на следующий раунд. Пока что видно: «Ак Барс» лучше реагирует на переломы внутри игры, грамотно пользуется паузами и мелкими деталями, а ещё стабильно наказывает соперника за ошибки.

«Динамо» наверняка пойдёт вперёд активнее, потому что при 0-3, да ещё и в Казани, серия почти умрёт. Но именно это и даёт хозяевам удобный рисунок. «Ак Барс» умеет терпеть, сушить и наказывать. После двух выездных побед казанцы получили ещё и домашний лёд, психологическое преимущество теперь полностью на их стороне. Поэтому ждём, что хозяева откроют счёт.

Экспресс на матчи Кубка Гагарина 13 апреля 2026 года

  • Ставка 1: победа «Металлурга» в матче с «Торпедо» + тотал больше 4.5 шайбы за 2.65.
  • Ставка 2: «Ак Барс» откроет счёт в матче с минским «Динамо» за 1.80.

Общий коэффициент: 2.65 х 1.80 = 4.77.

