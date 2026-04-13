Плей-офф КХЛ: «Металлург» не остановить, а у Минска дела плохи

Второй раунд Кубка Гагарина набрал обороты. Сегодня, 13 апреля, пройдут третьи матчи в сериях «Торпедо» — «Металлург» и «Ак Барс» — «Динамо» Минск. Делаем прогнозы и составляем экспресс.

Прогноз на третий матч «Торпедо» — «Металлург»

Никаких сенсаций здесь пока нет, да и не видно предпосылок к их возникновению. Нет, «Торпедо» смотрится совсем неплохо, пытается играть в свой хоккей, навязывает борьбу. Но одно дело — побеждать совершенно некубковую «Северсталь», и совсем другое — победителя регулярки, искушённого в сражениях плей-офф магнитогорский «Металлург».

Проблема в том, что для «Магнитки» в этом противостоянии практически нет разницы, где играть — дома или на выезде. Достаточно обратиться к статистике. Из последних девяти встреч в Нижнем Новгороде команда Андрея Разина выиграла восемь. Таланта в нападении у «Металлурга» куда больше, а закрываться и действовать от обороны торпедовцы просто не умеют.

Ну и на что надеяться хозяевам в такой ситуации? Торпедовцы играют в открытый хоккей и оставляют слишком много пустот в обороне, которыми «сталевары» наверняка воспользуются. В плане ставок здесь всё очевидно — победа «Металлурга» и среднее количество шайб. Голевой феерии ждать не стоит, однако и «засухи» не будет. Тотал больше 4.5 шайбы — вполне нормальный сценарий.

Прогноз на третий матч «Ак Барс» — «Динамо» Минск

Для «Ак Барса» это уже такой сценарий, при котором можно играть не только от силы, но и по ситуации. Команда Анвара Гатиятулина повела в серии 2-0, забрав оба матча в Минске. В Минске! У нынешнего минского «Динамо»! Того самого, которое внешне так легко расправилось с «Динамо» московским. В общем, да: непонятно, как подопечные Дмитрия Квартальнова будут приходить в себя в Казани.

С другой стороны, у «Динамо» нет ощущения безнадёжности по игре. Вот только теперь предстоит перевернуть серию с ног на голову, чтобы вернуть себе нормальные шансы на следующий раунд. Пока что видно: «Ак Барс» лучше реагирует на переломы внутри игры, грамотно пользуется паузами и мелкими деталями, а ещё стабильно наказывает соперника за ошибки.

«Динамо» наверняка пойдёт вперёд активнее, потому что при 0-3, да ещё и в Казани, серия почти умрёт. Но именно это и даёт хозяевам удобный рисунок. «Ак Барс» умеет терпеть, сушить и наказывать. После двух выездных побед казанцы получили ещё и домашний лёд, психологическое преимущество теперь полностью на их стороне. Поэтому ждём, что хозяева откроют счёт.

Экспресс на матчи Кубка Гагарина 13 апреля 2026 года

Ставка 1: победа «Металлурга» в матче с «Торпедо» + тотал больше 4.5 шайбы за 2.65.

победа «Металлурга» в матче с «Торпедо» + тотал больше 4.5 шайбы за 2.65. Ставка 2: «Ак Барс» откроет счёт в матче с минским «Динамо» за 1.80.

Общий коэффициент: 2.65 х 1.80 = 4.77.