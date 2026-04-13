«Атлетико» — «Барселона». Ещё ничего не ясно

14 апреля состоится ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Атлетико» — «Барселона». Игра пройдёт на стадионе «Метрополитано» в Мадриде. Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск. В первой встрече мадридцы выиграли со счётом 2:0.

Коэффициенты на матч «Атлетико» — «Барселона» 14 апреля 2026 года

Букмекеры отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Барселоны» предлагается с коэффициентом 1.82. Победа «Атлетико» оценивается коэффициентом 3.82. Ничейный исход можно найти в линии за 4.44.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.88, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.42. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.40.

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Атлетико» Мадрид — «Барселона»

Шестая и заключительная очная встреча за последние три месяца. Если в первом круге Ла Лиги, ещё в декабре, сине-гранатовые оказались сильнее, то в 2026 году у нас равенство: по две победы каждому. Другое дело, что цена их рискует оказаться крайне неравнозначной. Кубковый формат, что тут скажешь.

Неделю назад «Атлетико» победил со счётом 2:0 на выезде, создав весомый задел. «Барселона» без Рафиньи теряет саму суть: прессинг резко проседает, баланс пропадает, а без постоянного и качественного давления не удаётся держать оппонента в стальной хватке. Маркус Рашфорд, конечно, старается, но в давлении уступает бразильцу неприлично сильно.

Из-за травмы в расположении сборной Бразилии Рафинья пропустит и ответную встречу, что существенно снижает шансы спастись. Кое-какие поводы для оптимизма, впрочем, есть. Во-первых, в похожей ситуации каталонцы оказывались. Получили 0:4 от мадридцев в первом матче полуфинала Кубка Испании. В итоге едва не спаслись — 3:0, могли забить и четвёртый. Правда, дело было в родных стенах.

Теперь спасаться предстоит на выезде, зато и дефицит меньше. Второй плюс: Педри, заменённый в перерыве стартовой игры, избежал серьёзной травмы и будет готов помочь партнёрам. Остаться и без второго ключевого футболиста было бы перебор. А так — плохо, но жить можно.

Третий момент: «Атлетико» симпатичен, да только нестабилен. Часто выдаёт сильные матчи, однако чтобы несколько раз подряд — это редкость. Достаточно вспомнить предыдущий раунд Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом», где после выноса тела в Мадриде последовало поражение в Лондоне. С «Брюгге» качество футбола заметно уступало счёту, да и поражение от «Будё-Глимт» не забылось.

В общем, шансы будут. Другое дело, что букмекеры слишком уж задирают планку тотала. В трёх предыдущих очных встречах забивалось не более трёх мячей, а на ТМ 3.5 гола дают прекрасный коэффициент 1.83. Нам же чуть больше нравится ТМ 1.5 мяча в первом тайме за 1.80. После перерыва всякое может произойти, ведь терять будет нечего. Однако дебют должен пройти сравнительно аккуратно.

Ставка: тотал меньше 1.5 гола в первом тайме за 1.80.