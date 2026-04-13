«Ливерпуль» — «ПСЖ». Матвей Сафонов идёт в полуфинал

Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Ливерпуль — ПСЖ: прогноз и трансляция матча 14 апреля 2026 года

Алексей Серяков
Английский клуб просто не тянет уровень.

14 апреля состоится ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «ПСЖ». Игра пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск. В первой встрече парижане выиграли со счётом 2:0.

Коэффициенты на матч «Ливерпуль» — «ПСЖ» 14 апреля 2026 года

Букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Ливерпуля» предлагается с коэффициентом 2.29. Победа «ПСЖ» оценивается коэффициентом 2.63. Ничейный исход можно найти в линии за 4.64.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.72, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.45. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.43.

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «ПСЖ»

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
14 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Не начался
ПСЖ
Париж, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Неделю назад действующий победитель Лиги чемпионов провёл мастер-класс для «Ливерпуля», выиграв со счётом 2:0. Хватило по голу в каждом тайме: Дезире Дуэ начал вечеринку на 11-й минуте, а в середине второго тайма Хвича Кварацхелия ловко разобрался со всей защитой и вратарём после передачи Жоау Невеша.

Для болельщиков английского клуба есть два вывода. Как в анекдоте: хороший и плохой. Начнём, пожалуй, с хорошего: это они ещё легко отделались. При должной реализации «ПСЖ» мог спокойно довести преимущество до, допустим, четырёх мячей. И полностью уничтожить интригу. А так разница кажется посильной.

Плохой вывод: вот именно, что кажется. Первая встреча показала, что между командами в нынешнем состоянии, увы, пропасть. Арне Слот второй раз в сезоне выставил трёх центральных защитников. По меньшей мере разумно: состязаться с парижанами в открытом футболе бессмысленно. А вот затащить в позиционную возню и надеяться на удачные эпизоды — годится.

Вышло вот что: мерсисайдцы старались, терпели, выжимали из себя все соки. «ПСЖ» оставил устойчивое ощущение: в случае необходимости может добавить. Но этого банально не потребовалось. Упрощение игры не позволило «Ливерпулю» исправно создавать остроту, зато в собственной штрафной постоянно было жарко.

Магия «Энфилда» всегда имеет значение. Однако ещё большее значение, к сожалению, имеет состояние команд. «Ливерпуль» Юргена Клоппа, даже уступая 0:3 «Барселоне», не выглядел безыдейным, сломленным, не понимающим, что происходит. Сейчас же потеря уверенности бросается в глаза. Если парижане не наломают дров на ровном месте, то спокойно пройдут дальше.

Поэтому предпочтём сыграть против линии. Букмекеры вообще отдают кое-какое преимущество хозяевам. Честно говоря, выглядит сомнительно. Даже Х2 можно взять за нестыдный коэффициент 1.67 — сгодится как минимум для экспресса. А уж на победу парижан с нулевой форой дают 2.07 — ещё лучше.

Ставка: «ПСЖ» победит с нулевой форой за 2.07.

