Прогноз с коэффициентом 4.15 на четвёртый матч ЦСКА — «Авангард»

14 апреля в Москве состоится четвёртый матч 1/4 финала Кубка Гагарина ЦСКА — «Авангард». Начало игры запланировано на 18:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах не видят явного фаворита. Сделать ставку на победу «Авангарда» в основное время предлагается с коэффициентом 2.58, в то время как победа ЦСКА оценивается в 2.47. Ничья и овертайм идут за 4.15.

Вместе с тем аналитики не ждут высокой результативности. Тотал меньше 5.5 гола доступен с коэффициентом 1.44, а тотал больше 5.5 гола — с коэффициентом 2.65. Гол на первой минуте идёт за 12.0.

Как-то незаметно серия добралась до четвёртого матча. Вроде бы только что команды получили несколько дней паузы после быстрого прохождения первого раунда, совсем недавно открыли противостояние в Омске. А вот уже всё может закончиться прямо сейчас: 3-0 в серии в пользу Омска. Когда событий много и напряжение через край, время летит незаметно. Ведь мы не ждём, а переживаем происходящее.

Сразу скажем, что до наступления плей-офф «Авангард» великолепно чувствовал себя в гостях у армейцев. В четырёх предыдущих матчах в Москве добыл три победы, все — в основное время. Проиграл, соответственно, всего однажды, да и то по буллитам: в феврале 2025 года, когда Дмитрий Гамзин совершил аж 45 спасений. Проще говоря, там омичи тоже имели все шансы рассчитывать на результат.

Единственная московская встреча в минувшем регулярном чемпионате завершилась со счётом 2:0 в пользу подопечных Ги Буше. Как и положено, получилась крайне нервной и близкой. Два с лишним периода соперники топтали друг друга, много удалялись и проверяли спецбригады на прочность. А решил всё дубль Майкла Маклауда в третьем периоде.

В общем, на «ЦСКА-Арене» сибиряки чувствуют себя уверенно. Есть смысл вспомнить и первый раунд: «Нефтехимик» завоёвывал сердца нейтральных зрителей, бился и цеплялся всеми доступными способами, однако в Нижнекамске дважды уступил в основное время. 1:2 в третьем матче и 2:5 — в четвёртом.

В то же время ЦСКА образца последних полутора-двух месяцев явно превосходит скромный клуб из Татарстана. Ну и главное: Игорь Никитин умеет делать выводы и добавлять по ходу серий. Год назад у Ги Буше было гораздо меньше времени на выстраивание коллектива — и седьмой матч остался за Никитиным. Теперь тренеры поменялись местами. Чертовски любопытно поглядеть, что из этого получится.

Самое очевидное — ловить «верх». Логика следующая: коэффициенты на ТБ ниже плинтуса, а страсти на льду закипают. Цена ошибки повышается, уступать никто не намерен — вот-вот полыхнёт. Стычек и прочих маленьких радостей должно быть больше, да и время заготовить что-то в большинстве присутствовало. На четыре шайбы должно хватить, а ТБ 4 гола идёт за нестыдные 1.63.

Ставка посмелее: лобовая ничья за 4.15. Соперники стоят друг друга, при таких условиях шансы на мирный исход определённо выше 25%. ЦСКА больше нельзя ошибаться, но и «Авангарду» не стоит давать сопернику шанс. Иначе можно горько пожалеть.

