«Салават Юлаев» — «Локомотив»: увы и ах

14 апреля состоится четвёртый матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина «Салават Юлаев» — «Локомотив». Игра пройдёт в Уфе на «Уфа-Арене», стартовое вбрасывание запланировано на 17:00 мск. К этой встрече ярославцы ведут в серии со счётом 3-0.

Коэффициенты на четвёртый матч «Салават Юлаев» — «Локомотив» 14 апреля 2026 года

Букмекеры отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Салавата Юлаева» предлагается с коэффициентом 3.55, в то время как победа «Локомотива» оценивается коэффициентом 1.97. Ничейный исход можно найти в линии за 3.80.

При этом аналитики не ждут высокой результативности. Тотал меньше 4.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.80, а тотал больше 4.5 шайбы — с коэффициентом 2.00.

Прогноз на четвёртый матч плей-офф КХЛ «Салават Юлаев» — «Локомотив»

Для «Салавата Юлаева» это уже не тот случай, когда можно что-то откладывать. Да тут вообще ничего не остаётся, кроме как идти ва-банк. Уфимцы проиграли три матча подряд в серии: 0:1 и 0:2 в Ярославле, а затем 2:3 дома. В первых двух встречах «Локомотив» вообще не пропустил, а Даниил Исаев оформил два шат-аута подряд. Теперь команде Боба Хартли остался один шаг до полуфинала.

При этом третий матч всё же показал, что уфимцы способны цепляться. Они наконец вскрыли оборону соперника, дважды забили и держали интригу до конца. Но даже в такой игре «Локомотив» всё равно оказался хладнокровнее. Плюс у хозяев проявился ещё один неприятный фактор: в третьей встрече повреждение получил Евгений Кузнецов, а Виктор Козлов после матча сказал, что хоккеист 13 апреля должен пройти обследование.

Есть и более широкий контекст. «Локомотив» закончил серию со «Спартаком» 1 апреля, победив 4-1. Тогда как «Салават Юлаев» только 2 апреля дожал «Автомобилист» в шестом матче, причём сделал это во втором овертайме после спасения за четыре секунды до сирены. То есть у ярославцев и путь ко второму раунду получился спокойнее, и запас прочности сейчас выглядит внушительнее.

Расклад здесь видится довольно прямолинейный. Да, «Салавату Юлаеву» уже нечего терять, дома он наверняка снова полетит вперёд и попытается навязать более эмоциональный хоккей. Но именно под такие матчи «Локомотив» готов идеально: он лучше держит структуру, почти не дарит моменты и очень уверенно играет по счёту. А если ещё и фактор Кузнецова скажется на атаке хозяев, открытой перестрелки здесь не увидеть. Поэтому можно выбирать между П2 и ТМ 4.5 шайбы.

Ставка: тотал меньше 4.5 шайбы за 1.80.