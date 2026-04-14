«Ак Барс» — «Динамо» Минск, четвёртый матч: у кого сильнее мозги

Минчанам ещё есть что сказать, но психологический перевес на стороне казанцев.

15 апреля состоится четвёртый матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина «Ак Барс» — «Динамо» Минск. Игра пройдёт в Казани на «Татнефть-Арене», стартовое вбрасывание запланировано на 19:30 мск. Преимущество в серии — на стороне хозяев.

Коэффициенты на четвёртый матч «Ак Барс» — «Динамо» Минск 15 апреля 2026 года

Букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Ак Барса» предлагается с коэффициентом 2.30. Победа «Динамо» Минск оценивается коэффициентом 2.80. Ничейный исход можно найти в линии за 3.80.

При этом аналитики не ждут высокой результативности. Тотал меньше 5.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.56, а тотал больше 5.5 шайбы можно найти за 2.32.

Прогноз на четвёртый матч серии плей-офф КХЛ «Ак Барс» — «Динамо» Минск

«Ак Барс» может играть не только от силы, но и от ситуации. Казанцы увезли из Минска две победы. Первая получилась сдержанной и почти образцово-прагматичной — 2:1. Вторая же вышла совсем другой по рисунку — команда Анвара Гатиятулина вела 3:1, затем позволила сопернику перевернуть счёт, но всё равно спаслась на последней минуте основного времени и дожала в овертайме. Такие матчи часто бьют по психологии сильнее, чем обычные поражения.

При этом у минчан нет ощущения безнадёжности. Во второй встрече они забросили четыре шайбы, а до этой серии вообще прошли московское «Динамо» всухую — 4-0, показав солидную реализацию. По качеству атаки и по смелости команда Дмитрия Квартальнова по-прежнему выглядит опасной. Проблема в другом: в плей-офф мало просто создавать моменты, нужно ещё лучше держать структуру в ключевые минуты. А вот с этим у «зубров» пока не всё идеально.

Есть и важная деталь по самому противостоянию. Ещё до старта серии эту пару можно было назвать одной из самых равных во втором раунде. Вот только «Ак Барс» умеет в нужный момент сыграть в закрытый хоккей от обороны, а минское «Динамо» — далеко не факт. Пока серия только подтверждает эту мысль. Казань действует в целом спокойнее, терпеливее и лучше использует чужие ошибки.

Расклад здесь видится примерно следующий. «Динамо» Минск уже не может раскачиваться, а потому наверняка снова попробует играть смелее. Терять-то фактически нечего, нужно побеждать. Но именно такой хоккей сейчас удобен «Ак Барсу». Хозяева способны принять давление, не развалиться после локальных неудач и дождаться своего отрезка. Они это уже показали.

Лезть в чистую победу в основное время всё же опасно, но тотал меньше 5 шайб за 1.80 выглядит перспективно. Ждём активной борьбы. Минское «Динамо» выдало отличный сезон, просто замечательный. Однако в плей-офф многое решает психология. Вот и посмотрим, как с этим справятся подопечные Дмитрия Квартальнова.

Ставка: тотал меньше 5 шайб за 1.80.