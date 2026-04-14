Плей-офф КХЛ: последний шанс ЦСКА и «Салавата Юлаева»

Ну, вот и подходим потихоньку к завершению второго раунда Кубка Гагарина. Сегодня, 14 апреля, пройдут четвёртые матчи серий ЦСКА — «Авангард» и «Салават Юлаев» — «Локомотив». В обоих противостояниях счёт — 3-0.

Прогноз на четвёртый матч ЦСКА — «Авангард»

На «ЦСКА-Арене» сибиряки чувствуют себя уверенно. Есть смысл вспомнить и первый раунд: «Нефтехимик» завоёвывал сердца нейтральных зрителей, бился и цеплялся всеми доступными способами, однако в Нижнекамске дважды уступил в основное время. 1:2 в третьем матче и 2:5 — в четвёртом.

В то же время ЦСКА образца последних полутора-двух месяцев явно превосходит скромный клуб из Татарстана. Ну и главное: Игорь Никитин умеет делать выводы и добавлять по ходу серий. Год назад у Ги Буше было гораздо меньше времени на выстраивание коллектива — и седьмой матч остался за Никитиным. Теперь тренеры поменялись местами. Чертовски любопытно поглядеть, что из этого получится.

Самое очевидное — ловить «верх». Логика следующая: коэффициенты на ТБ ниже плинтуса, а страсти на льду закипают. Цена ошибки повышается, уступать никто не намерен — вот-вот полыхнёт. Стычек и прочих маленьких радостей должно быть больше, да и время заготовить что-то в большинстве было. На четыре шайбы должно хватить, а ТБ 4 голов идёт за нестыдные 1.63.

Ставка посмелее: лобовая ничья за 4.15. Соперники стоят друг друга, при таких условиях шансы на мирный исход определённо выше 25%.

Прогноз на четвёртый матч «Салават Юлаев» — «Локомотив»

Третий матч всё же показал, что уфимцы способны цепляться. Они наконец-то вскрыли оборону соперника, дважды забили и держали интригу до конца. Но даже в такой игре «Локомотив» всё равно оказался хладнокровнее. Плюс у хозяев проявился ещё один неприятный фактор: в третьей встрече повреждение получил Евгений Кузнецов, а Виктор Козлов после матча сказал, что хоккеист 13 апреля должен пройти обследование.

Есть и более широкий контекст. «Локомотив» закончил серию со «Спартаком» 1 апреля, победив 4-1. Тогда как «Салават Юлаев» только 2 апреля дожал «Автомобилист» в шестом матче, причём сделал это во втором овертайме после спасения за четыре секунды до сирены. То есть у ярославцев и путь ко второму раунду получился спокойнее, и запас прочности сейчас выглядит внушительнее.

Расклад здесь видится довольно прямолинейный. Да, «Салавату Юлаеву» уже нечего терять, дома Уфа наверняка снова полетит вперёд и попытается навязать более эмоциональный хоккей. Однако именно под такие матчи «Локомотив» готов идеально: он лучше держит структуру, почти не дарит моменты и очень уверенно играет по счёту. А если ещё и фактор Кузнецова скажется на атаке хозяев, открытую перестрелку здесь не увидеть. Поэтому можно выбирать между П2 и ТМ 4.5 шайбы.

Экспресс на Кубок Гагарина 14 апреля 2026 года

Ставка 1: ничья в основное время в матче ЦСКА — «Авангард» за 4.15.

ничья в основное время в матче ЦСКА — «Авангард» за 4.15. Ставка 2: тотал меньше 4.5 шайбы в матче «Салават Юлаев» — «Локомотив» за 1.80.

Общий коэффициент: 4.15 х 1.80 = 7.47.