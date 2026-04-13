В «Барсу» верят, в «Ливерпуль» и «Реал» — нет. Чего ждать от ответных матчей 1/4 финала ЛЧ

14-15 апреля пройдут ответные матчи главного еврокубкового турнира — Лиги чемпионов. Первые встречи заметно скорректировали расклад сил в парах. Пожалуй, букмекеры однозначно называют трёх фаворитов в парах. А вот в четвёртом противостоянии не всё так однозначно. Давайте изучать расклады и разбираться!

«Атлетико» — «Барселона» (первый матч 2:0)

И начнём с самой непредсказуемой, по мнению аналитиков, пары. Да, «матрасники» создали себе неплохой задел, победив на выезде. Каталонцы остались вдесятером, пропустили гол. Рисковали, пытались отыграться, создали много моментов, однако не реализовали. А вот команда Диего Симеоне поймала «Барсу» на усталости и контратаке.

Задел хороший, но не непреодолимый. Помните Кубок Испании? Там «Атлетико» еле-еле хватило четыре мяча форы. Если «Барселона» поймает кураж, поди её останови. Тем не менее ситуация для мадридцев удобная — сушить игру, ловить на контратаках, а тем более «Барсу» с её высочайшей линией обороны — отличный вариант. Букмекеры дают 1.32 на проход «матрасников» в полуфинал и 3.50 – на каталонцев.

«Ливерпуль» — «ПСЖ» (первый матч 0:2)

Казалось бы, ситуация у «Ливерпуля» такая же, как и у «Барселоны», да ещё и ответный матч на легендарном «Энфилде». Но уж слишком слабо выглядела команда Арне Слота в первой игре в Париже. Да и в целом по сезону мерсисайдцы смотрятся очень средне, разбалансированно. «ПСЖ», который сейчас тоже не напоминает люксовую машину, смотрится куда увереннее. Возможна ли сенсация? Чего только уже не было в этой Лиге чемпионов. Однако англичанам нужен небольшой подвиг. Пока что на выход парижан в полуфинал можно поставить за 1.15, а на английский клуб дают 5.70.

«Бавария» — «Реал» (первый матч 2:1)

Точно такой же подвиг нужен и мадридскому «Реалу». В игре с «Баварией» на своём поле команда Альваро Арбелоа пропустила два, а могла и больше. Правда, второй тайм «Королевский клуб» провёл куда активнее и один мяч отыграл. Поэтому в сравнении с «Ливерпулем» дефицит у испанцев не так велик. Другое дело, что уж слишком хороша «Бавария».

Мюнхенский клуб сейчас как раз напоминает вот ту самую хорошо отлаженную машину. Играют спокойно, уверенно, идут на приличной серии побед. А «галактикос» не могут победить уже три матча подряд, оборона то и дело даёт сбои, да ещё Тибо Куртуа сломался. В Ла Лиге шансов практически нет, в Лиге чемпионов они пока остаются, но букмекеры не сильно верят в преображение «Реала». Расклады такие же, как и в предыдущей паре: 1.15 на «Баварию», 5.70 — на подопечных Арбелоа.

«Арсенал» — «Спортинг» (первый матч 1:0)

Самая лёгкая, по оценке букмекеров, пара в плане определения фаворита. Лондонцы не просто засушили в своих лучших традициях гостевой матч в Лиссабоне, но и забили в компенсированное время. Оборона у команды Микеля Артеты великолепна, а соперник всё-таки не самый сложный. Хотя определённый спад у «канониров» наблюдается. Однако «Спортинг» — домашняя команда. Коль они на своём поле не смогли забить «Арсеналу», то что уж говорить о выездной встрече. На чудо от португальцев предлагают котировку 10.00, а на «Арсенал» – 1.05. Исчерпывающе.