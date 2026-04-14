«Бавария» — «Реал» Мадрид: миссия Арбелоа невыполнима

15 апреля в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов встретятся «Бавария» и мадридский «Реал». Игра пройдёт на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск. В первой встрече в Мадриде баварцы победили 2:1.

Коэффициенты на матч Лиги чемпионов «Бавария» — «Реал» Мадрид 15 апреля 2026 года

Аналитики букмекерской компании «Леон» отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Баварии» предлагается с коэффициентом 1.60, что составляет приблизительно 61% вероятности. Победа «Реала» оценивается коэффициентом 5.20 (19%). Ничейный исход можно найти в линии за 4.95 (20%).

На выход «Баварии» в четвертьфинал по итогам двух матчей предложили котировку 1.07, а на испанцев можно поставить за 7.00.

При этом аналитики склоняются к высокой результативности. Тотал больше 3.5 мяча доступен в линии БК «Леон» с коэффициентом 1.68, а тотал меньше 3.5 мяча — с коэффициентом 2.07. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.32.

Прогноз на матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Бавария» — «Реал» Мадрид

«Бавария» в первой встрече сделала огромный шаг к проходу в следующий раунд. Мюнхенцы провели отличный первый тайм, переигрывая соперника и забив, а в начале второго повели уже в два мяча. «Реал», конечно, встрепенулся, один мяч отыграл, но в плане системности, выстроенности команда Венсана Компани была, конечно, куда лучше. Тем не менее преимущество всего в один мяч — не так и много. Какой-нибудь глупый «привоз», удаление, спорное решение — и всё может измениться.

Однако объективно «Реалу», чтобы пройти дальше, нужно если не чудо, то прыгнуть выше головы. У баварцев пять побед подряд, причём всего один раз — как раз в первом матче — они забили всего два мяча, в остальных встречах — больше. Проигрывал же немецкий клуб уже почти три месяца назад, позволили себе передышку в игре с «Аугсбургом».

Сравните это с последними матчами «Реала». 1:2 от «Мальорки», 1:1 — с «Жироной». В Ла Лиге борьба с «Барселоной» практически завершена — только если вдруг каталонцы повалятся, какие-то шансы могут появиться. В обороне царит если не хаос, то что-то близкое к нему. В последний раз «на ноль» Мадрид играл больше месяца назад — с «Манчестер Сити» (3:0). Выбыл из строя Тибо Куртуа. Андрей Лунин, конечно, хороший вратарь, но не полноценная замена.

Вот и что делать Арбелоа в такой ситуации? Разве что уповать на своих звёзд впереди. Тем более что с травмами ситуация постепенно налаживается. Беллингем, Мбаппе и Винисиус должны будут закрутить карусель перед воротами «Баварии». Играть осторожно здесь смысла нет — слишком хрупкая оборона. Так что вперёд, пан или пропал — такой принцип должен возыметь действие.

Поможет ли? Скорее всего, нет. А вот обеспечить нам яркое зрелище эти команды способны. Можно сделать ставку на ТБ 4.5 гола. «Реал» побежит вперёд и за счёт индивидуального мастерства свои моменты получит. Баварцы же будут спокойно выбегать в контратаки, одну-другую Кейн и компания наверняка реализуют. Так что ждём пиршество голов!

В линии букмекерской компании «Леон» вариант ТБ 4.5 гола можно взять с коэффициентом 2.52.

Ставка: ТБ 4.5 за 2.52.

Реклама 18+. ООО «Леон» ИНН: 7707760834. Источник информации об организаторе основанных на риске игр, пари, о правилах их проведения, о призовом фонде таких игр, пари, о количестве призов или выигрышей, о сроках, месте и порядке получения призов или выигрышей — сайт Leon.ru.