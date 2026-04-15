«Авангард» выбьет ЦСКА в пятом матче серии плей-офф КХЛ

Армейцы ожили, но слишком поздно. В Омске всё за хозяев.

16 апреля состоится пятый матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина «Авангард» — ЦСКА. Игра пройдёт в Омске на «G-Drive Арене», стартовое вбрасывание запланировано на 16:30 мск. После четырёх встреч омский клуб ведёт в серии 3-1.

Коэффициенты на пятый матч «Авангард» — ЦСКА 16 апреля 2026 года

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Авангарда» в основное время предлагается с коэффициентом 2.15. Победа ЦСКА оценивается коэффициентом 3.15. Ничейный исход и овертайм можно найти в линии за 3.70.

При этом аналитики не ждут высокой результативности. Тотал меньше 4.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.85, а тотал больше 4.5 шайбы — с коэффициентом 2.05. Проход «Авангарда» в следующий раунд идёт за 1.05.

Прогноз на пятый матч серии «Авангард» — ЦСКА в плей-офф КХЛ

Для «Авангарда» это уже не первый шанс закрыть серию. Омичи начали противостояние почти идеально: 3:0 и 3:2 дома, затем — 3:2 в овертайме в Москве. Только в четвёртом матче ЦСКА наконец-то ответил — выиграл 3:1 и сократил отставание до 1-3. Впрочем, теперь серия возвращается в Омск, где у команды Ги Буше по-прежнему остаётся очень комфортная позиция.

Однако победа ЦСКА в четвёртой встрече не выглядела случайной. Армейцы выдержали давление, Дмитрий Гамзин отразил 40 бросков из 41, а Прохор Полтапов стал одной из ключевых фигур матча. Но важно и другое: армейцам снова пришлось играть почти на пределе, а омичи даже в неудачной встрече перебросали соперника и долго давили в концовке.

Есть и важная деталь по самой серии. Буше после поражения спокойно отметил, что счёт 3-1 всё равно устраивает «Авангард», потому что команда уже забрала одну встречу на выезде и возвращается домой. Это похоже не на панику, а на рабочее настроение в более чем рабочей ситуации для фаворита. ЦСКА, наоборот, снова будет играть без права на ошибку.

Расклад здесь видится довольно прямолинейный. ЦСКА доказал, что не развалился и способен забрать матч за счёт терпения, вратаря и дисциплины. Но «Авангард» дома в этой серии уже дважды одолел армейцев, лучше чувствует ключевые отрезки и имеет право сыграть чуть спокойнее. Чистая победа хозяев в основное время за 2.15 действительно выглядит заманчиво.

Ставка: «Авангард» победит в основное время за 2.15.