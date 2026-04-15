«АЗ Алкмар» — «Шахтёр». Украинцам только на руку

16 апреля состоится ответный матч 1/4 финала Лиги конференций «АЗ Алкмар» — «Шахтёр». Игра пройдёт в Алкмаре на «AZ Stadion», стартовый свисток запланирован на 19:45 мск. После первой встречи украинский клуб ведёт со счётом 3:0.

Букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «АЗ Алкмар» предлагается с коэффициентом 2.04. Победа «Шахтёра» оценивается коэффициентом 3.75. Ничейный исход можно найти в линии за 3.80.

При этом аналитики ждут достаточно результативной встречи. Тотал больше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.72, а тотал меньше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.15. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.67.

Для «АЗ Алкмар» это матч без права на спокойствие. В первой встрече команда проиграла 0:3, причём «Шахтёр» забил все три мяча после 70-й минуты: отличились Педриньо и дважды Алиссон. Теперь нидерландцам нужно быстро забирать инициативу и почти сразу повышать темп. С первых минут лететь в атаку и рассчитывать на быстрый гол.

При этом дома АЗ выглядит значительно увереннее, чем на выезде. После поражения от «Шахтёра» команда быстро пришла в себя и обыграла «Херенвен» со счётом 3:0, а перед этим дома победила «Фортуну» — 2:0. В целом у алкмарцев три победы в пяти последних встречах, однако провалы вроде 0:3 от «Гронингена» и 0:3 от «Шахтёра» показывают, что проблемы в обороне есть.

У «Шахтёра» ситуация гораздо удобнее. После 3:0 в первом матче можно не форсировать события, а ждать свободные зоны, спокойно караулить ошибки, играть по счёту и от соперника. Команда Арды Турана в последних шести встречах уступила только раз, а накануне выезда в Нидерланды сыграла 2:2 с ЛНЗ Черкассы в чемпионате Украины. Это главный конкурент в борьбе за золото УПЛ прямо сейчас, если что.

Есть и важный фактор логистики. После матча УПЛ украинская команда проделала путь больше 2000 км и почти сутки добиралась до Нидерландов. Разумеется, это не отменяет перевеса по счёту, но может сказаться на интенсивности и работе футболистов без мяча. Понимаете, к чему всё это клонит?

«АЗ Алкамар» должен идти вперёд, потому что 0:3 почти не оставляет пространства для осторожности. Раз. Чем выше хозяева поднимут линии, тем больше шансов получит «Шахтёр» в переходах. Два. Усталость самих украинцев предоставит шансы нидерландскому клубу. Три. Вот и получается, что логично снова ждать голевого сценария, но уже с результативными ударами с обеих сторон.

Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.72.