«АЗ Алкмар» — «Шахтёр». Украинцам только на руку

Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Статьи

АЗ Алкмар — Шахтёр: прогноз и трансляция матча 16 апреля 2026 года

Алексей Анисимов
После 0:3 в первой встрече хозяевам нельзя играть осторожно. Голам быть!

16 апреля состоится ответный матч 1/4 финала Лиги конференций «АЗ Алкмар» — «Шахтёр». Игра пройдёт в Алкмаре на «AZ Stadion», стартовый свисток запланирован на 19:45 мск. После первой встречи украинский клуб ведёт со счётом 3:0.

Коэффициенты на матч «АЗ Алкмар» — «Шахтёр» 16 апреля 2026 года

Букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «АЗ Алкмар» предлагается с коэффициентом 2.04. Победа «Шахтёра» оценивается коэффициентом 3.75. Ничейный исход можно найти в линии за 3.80.

При этом аналитики ждут достаточно результативной встречи. Тотал больше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.72, а тотал меньше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.15. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.67.

Прогноз на второй матч Лиги конференций «АЗ Алкмар» — «Шахтёр»

Лига конференций . 1/4 финала. 2-й матч
16 апреля 2026, четверг. 19:45 МСК
АЗ Алкмар
Алкмар, Нидерланды
Не начался
Шахтёр
Украина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Для «АЗ Алкмар» это матч без права на спокойствие. В первой встрече команда проиграла 0:3, причём «Шахтёр» забил все три мяча после 70-й минуты: отличились Педриньо и дважды Алиссон. Теперь нидерландцам нужно быстро забирать инициативу и почти сразу повышать темп. С первых минут лететь в атаку и рассчитывать на быстрый гол.

При этом дома АЗ выглядит значительно увереннее, чем на выезде. После поражения от «Шахтёра» команда быстро пришла в себя и обыграла «Херенвен» со счётом 3:0, а перед этим дома победила «Фортуну» — 2:0. В целом у алкмарцев три победы в пяти последних встречах, однако провалы вроде 0:3 от «Гронингена» и 0:3 от «Шахтёра» показывают, что проблемы в обороне есть.

У «Шахтёра» ситуация гораздо удобнее. После 3:0 в первом матче можно не форсировать события, а ждать свободные зоны, спокойно караулить ошибки, играть по счёту и от соперника. Команда Арды Турана в последних шести встречах уступила только раз, а накануне выезда в Нидерланды сыграла 2:2 с ЛНЗ Черкассы в чемпионате Украины. Это главный конкурент в борьбе за золото УПЛ прямо сейчас, если что.

Есть и важный фактор логистики. После матча УПЛ украинская команда проделала путь больше 2000 км и почти сутки добиралась до Нидерландов. Разумеется, это не отменяет перевеса по счёту, но может сказаться на интенсивности и работе футболистов без мяча. Понимаете, к чему всё это клонит?

«АЗ Алкамар» должен идти вперёд, потому что 0:3 почти не оставляет пространства для осторожности. Раз. Чем выше хозяева поднимут линии, тем больше шансов получит «Шахтёр» в переходах. Два. Усталость самих украинцев предоставит шансы нидерландскому клубу. Три. Вот и получается, что логично снова ждать голевого сценария, но уже с результативными ударами с обеих сторон.

Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.72.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android