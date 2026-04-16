Лига конференций: экспресс на ответные матчи 16 апреля 2026 года

С Лигой чемпионов разобрались, это было мощно! Теперь приступаем к другим еврокубковым турнирам. Сегодня, 16 апреля, пройдут ответные матчи 1/4 финала Лиги конференций. Выбираем некоторые из них и составляем экспресс.

Прогноз на матч «Фиорентина» — «Кристал Пэлас»

У «Фиорентины» уже не получится просто аккуратно провести домашнюю встречу. После 0:3 в Лондоне команде Паоло Ваноли нужно идти вперёд и искать быстрый гол, иначе четвертьфинал очень быстро закончится. У «Кристал Пэлас» фон сейчас заметно приятнее. Сначала команда Оливера Гласнера очень мощно разобрала «Фиорентину» в первой игре, забив трижды и почти не дав развернуться сопернику, а затем в АПЛ дожала «Ньюкасл» — 2:1.

Расклад здесь видится довольно понятный. «Фиорентине» нечего беречь, поэтому она наверняка полезет вперёд большими силами. С первых минут. Это повышает шансы хотя бы на один забитый мяч, но одновременно открывает зоны для ответных выпадов «Кристал Пэлас», который и так подходит к игре на хорошем эмоциональном фоне. Поэтому логично ждать голы в обе стороны. А также гола в первом тайме.

Прогноз на матч АЕК Афины — «Райо Вальекано»

Интрига в этом противостоянии если не мертва, то практически не дышит. Неделю назад испанцы в родных стенах оформили разгром — 3:0. Пожалуй, счёт не по игре. В том плане, что греки заслуживали большего и как минимум на гол наиграли. Теперь отыграть такой гандикап у «Райо Вальекано» едва ли возможно. Во многом из-за этого букмекеры отдают предпочтение хозяевам в ответной встрече.

В то же время ставить на хозяев не рискнём: даже ближайший резерв испанского клуба вполне себе неплох. Нам больше нравится тотал больше 1 гола в первом тайме за 1.81. Смотрите: у АЕКа тройка со знаком минус, катать вату нет смысла. Греки попробуют задавить с первых минут, а там, глядишь, при помощи болельщиков соперник и поплывёт. Но и контратаками такой подход чреват. Так что в нули к перерыву не верим, один мяч уже обеспечит возврат. Два и более — принесут прибыль.

Прогноз на матч «АЗ Алкмар» — «Шахтёр»

Для «АЗ Алкмар» это матч без права на ошибку. В первой встрече команда проиграла 0:3, причём «Шахтёр» забил все три мяча после 70-й минуты: отличились Педриньо и дважды Алиссон. Теперь нидерландцам нужно быстро забирать инициативу и почти сразу повышать темп. С первых минут лететь в атаку и рассчитывать на быстрый гол. Дома АЗ выглядит значительно увереннее, чем на выезде. Однако фора большая.

Понимаете, к чему всё это? «АЗ Алкмар» должен идти вперёд, потому что 0:3 почти не оставляет пространства для осторожности. Раз. Чем выше хозяева поднимут линии, тем больше шансов получит «Шахтёр» в переходах. Два. Усталость самих украинцев после игры с конкурентом в УПЛ и перелётами предоставит шансы нидерландскому клубу. Три. Вот и получается, что логично снова ждать голевого сценария, однако уже с результативными ударами с обеих сторон.

Экспресс на матчи Лиги конференций 16 апреля 2026 года

Ставка 1: обе команды забьют в матче «Фиорентина» — «Кристал Пэлас» за 1.73.

обе команды забьют в матче «Фиорентина» — «Кристал Пэлас» за 1.73. Ставка 2: тотал больше 1 гола в первом тайме матча АЕК — «Райо Вальекано» за 1.81.

тотал больше 1 гола в первом тайме матча АЕК — «Райо Вальекано» за 1.81. Ставка 3: тотал больше 2.5 мяча в матче «АЗ Алкмар» — «Шахтёр» за 1.72.

Общий коэффициент: 1.73 х 1.81 х 1.72 = 5.38.