Ответные матчи Лиги Европы: заколдованный Эмери и сильный «Порту»

С Лигой чемпионов разобрались, это было мощно! Пришло время других еврокубковых турниров. Сегодня, 16 апреля, следим за Лигой Европы, а именно за ответными матчами «Астон Вилла» — «Болонья» и «Ноттингем Форест» — «Порту».

Прогноз на матч «Астон Вилла» — «Болонья»

Кажется, Унаи Эмери в Лиге Европы ничто не остановит. Короткая скамейка, повреждения, игра на два фронта. Соперники, в конце концов. Вообще без разницы. Видит цель — не видит препятствий. «Астон Вилла» марширует по второму клубному европейскому турниру с первого матча. Оказаться на её пути — значит получить чёрную метку. А как ещё это назвать? 11 матчей — 10 побед. Досталось и «Болонье» в первом матче — 3:1.

Итальянскую команду просто жаль: такого поражения она никак не заслуживала. Но это если оценивать качество футбола. С точки зрения характера, зрелости и умения выжимать максимум Унаи Эмери провёл очередной мастер-класс. Разумеется, после такого сомневаться в проходе англичан в полуфинал крайне сложно. Хотя итальянцы доказали, что многое умеют.

Рискнём заиграть ИТБ 1 гола «Болоньи» за 2.05. Логика простая: терять ей совсем нечего, а два мяча дефицита не оставляют вариантов. Придётся лезть вперёд с самого начала большими силами. И нарываться на контратаки. Верить в проход гостей сложно, однако без гола они едва ли уйдут. Атака налажена неплохо. Если повезёт, оформят и второй. Хотя даже этого может не хватить, чтобы сломить магию Унаи Эмери.

Прогноз на матч «Ноттингем Форест» — «Порту»

К 13-й минуте первого матча хозяева забили два мяча. Дальше как в анекдоте: но есть нюанс. Один из голов оформили в свои ворота. И это вам не какой-нибудь корявчик после прострела с фланга или неудачная срезка головой с близкого расстояния. Только взлом соцсетей и покорение YouTube, только хардкор! Мартим Фернандеш отдал передачу назад, а вратарь не успел занять позицию. И вот пожалуйста.

Теперь «Ноттингем Форест» считается фаворитом пары. Хоть у статистических моделей и суперкомпьютеров, хоть у букмекеров. Честно говоря, сомнений достаточно. Логика запредельно простая: чтобы пройти дальше, англичанам нужно побеждать. И они это уже делали. 23 октября, общий этап Лиги Европы, 3-й тур. «Форест» побеждает со счётом 2:0 благодаря двум пенальти. Вот только с тех пор «Порту» вообще не проигрывал в Лиге Европы, да и в принципе оставался с пустыми руками крайне редко.

На таком фоне велик соблазн сыграть против линии. Даже на классические Х2 выставлен добротный коэффициент 1.69: пусть англичане проходят дальше, лишь бы не в основное время. Вариант посмелее — ИТБ 1 гола «Порту» за 2.10. Португальцы весьма результативны, да и неделю назад забили дважды. Остаётся сделать это оба раза в нужные ворота.

Экспресс на матчи Лиги Европы 16 апреля 2026 года

Общий коэффициент: 2.05 х 2.10 = 4.30.