«Ростов» — «Сочи». Ваше место в Первой лиге

17 апреля состоится матч 25-го тура РПЛ «Ростов» — «Сочи». Игра пройдёт на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Стартовый свисток запланирован на 19:30 мск.

Букмекеры отдают преимущество хозяевам. Сделать ставку на победу «Ростова» предлагается с коэффициентом 2.00. Победа «Сочи» оценивается коэффициентом 4.04. Ничейный исход можно найти в линии за 3.53.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.60, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.42. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.10.

Прогноз на матч чемпионата России «Ростов» — «Сочи»

Сложно удержаться от воспоминаний о ставшим частью эпоса матче между этими командами. В июне 2021 года «Сочи» отказался переносить игру с «Ростовом», хотя соперник ушёл на карантин в полном составе: не только первая команда, но и молодёжка. В итоге средний возраст основы составил 18 лет, а заявки — 17,2 года. «Сочи» победил со счётом 10:1.

Спустя пять лет сочинцы безнадёжно барахтаются на дне турнирной таблицы чемпионата России. Рассуждать о карме бессмысленно: у ужасного положения клуба куда более прозаичные причины, да и вряд ли карма ждала столько времени, чтобы ответить побольнее. Бардак в руководстве завершился ожидаемо. На чужом несчастье счастья не построишь.

Если к зимней паузе ещё могли оставаться какие-то сомнения, то после неё довольно быстро они рассеялись. Подопечные Игоря Осинькина оказались единственным клубом, не набравшим ни одного очка в первом отрезке после возобновления сезона. Отставание от зоны стыков быстро стало двузначным. Высчитывать шансы на спасение с того момента оставалось разве что из большой любви к математике.

Пропускает «Сочи» много и с удовольствием. Хоть от «Спартака», хоть от «Балтики». На своём поле на удивление цепляется даже с серьёзными соперниками. Достаточно вспомнить 2:3 со «Спартаком» и особенно 1:2 с «Краснодаром», когда действующий чемпион лишь в концовке добился победы благодаря глупейшему пенальти. А вот на выезде — сплошная тоска.

По делу проиграли «Пари НН», выгребли четыре мяча в Калининграде. Затем сенсационно хлопнули ЦСКА на выезде, хотя это армейцы по весне слишком невразумительны. Галочку ставим, но карандашом.

У «Ростова» своих проблем выше крыши. Прежде всего финансовых, от которых берут начало все остальные. И всё же дончане продолжают сражаться. Другое слово подобрать трудно. Остановили «Балтику», потерпели несколько обидных поражений с разницей в один мяч.

В общем, такого шанса взять три очка и поправить турнирное положение больше не будет. Впереди сплошь претенденты на высокие места и прямые конкуренты: ЦСКА, «Оренбург», «Динамо» Махачкала, «Акрон» и «Зенит». Выигрывать на заказ нынешнему «Ростову» сложно, однако характер у него явно есть. Поверим в хозяев.

Ставка: «Ростов» победит за 2.00.