«Сассуоло» — «Комо». Битва счастливых

У обоих клубов есть все основания гордиться собой в нынешнем сезоне.

17 апреля в матче 33-го тура чемпионата Италии встретятся «Сассуоло» и «Комо». Игра пройдёт на стадионе «Мапей — Читта-дель-Триколоре» в Реджо-нель-Эмилии. Стартовый свисток запланирован на 19:30 мск.

Коэффициенты на матч Серии А «Сассуоло» — «Комо» 17 апреля 2026 года

Букмекеры отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Комо» предлагается с коэффициентом 1.76. Победа «Сассуоло» оценивается коэффициентом 5.23. Ничейный исход можно найти в линии за 4.03.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.86, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.97. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.90.

Прогноз на матч 33-го тура чемпионата Италии «Сассуоло» — «Комо»

Пожалуй, «Сассуоло» сейчас — один из самых довольных жизнью клубов чемпионата Италии. Возвращение в элитный дивизион обернулось уверенными выступлениями. Начали с двух поражений, быстро взяли себя в руки и попёрли. Особых чудес не творили, грандов пачками не обыгрывали, зато свои очки набирали исправно. Для Серии А это имеет определяющее значение.

Стабильно пополнять запас в битвах с середняками и аутсайдерами — прямой путь к уверенному финишу в середине турнирной таблицы. Так и получилось. Довольно быстро вышли на график в районе 1,3 очка за матч, вокруг него и плясали. До зоны еврокубков так, конечно, не добраться, зато вопрос о выживании закрылся ещё в марте.

Наступила беззаботная жизнь: играй в своё удовольствие, наслаждайся, пробуй в деле молодых и подпускай резервистов. Что, между прочим, не мешает сохранять результаты. Мотивация, может, и просела, зато остального добра у «Сассуоло» навалом. Исправно набирают очки дома, иногда преподносят сюрпризы — вроде 1:1 с «Ювентусом» в Турине.

«Комо» тоже вполне себе счастлив, хотя положение резко отличается. Этот клуб находится в самом сердце сражения за еврокубки: «Интер» ушёл далеко и с концами, «Милан» с «Наполи» держатся в тройке сильнейших, а вот за последнюю путёвку в Лигу чемпионов происходит натуральная сеча. Желающих много, место одно.

Финиш за пределами топ-4, разумеется, сильно огорчит. Однако глобально все поводы гордиться собой есть. Развитие стремительное и бурное: в прошлом году появились в элите, теперь гарантировали себе еврокубки. В худшем случае до последнего момента претендовали на Лигу чемпионов. Хорошо же!

Хочется, конечно, большего. «Комо» до международной паузы выдал пять побед подряд. Серия недавно прервалась, но там и календарь оказался неприятным. Впереди разве что игра с «Наполи», да и та дома. Так что надо брать максимум. «Сассуоло» опасен и вполне способен набрать очки, однако против бодрого открытого футбола едва ли станет возражать. Значит, нас ждут голы. Проверим классический верх.

Ставка: тотал больше 2.5 гола за 1.97.