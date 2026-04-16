«Интер» — «Кальяри». «Нерадзурри» не отдадут скудетто

17 апреля в матче 33-го тура чемпионата Италии встретятся «Интер» и «Кальяри». Игра пройдёт на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане. Стартовый свисток запланирован на 21:45 мск.

Коэффициенты на матч Серии А «Интер» — «Кальяри» 17 апреля 2026 года

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Интера» предлагается с коэффициентом 1.38. Победа «Кальяри» оценивается коэффициентом 5.33. Ничейный исход можно найти в линии за 9.43.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.90, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.94. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.95.

Прогноз на матч 33-го тура чемпионата Италии «Интер» — «Кальяри»

Последние месяца два выдались для «Интера» невероятно сложными и нервными. Прежде всего психологически. Началось с вылета из Лиги чемпионов от «Будё-Глимт» в конце февраля. Самое жуткое заключалось в заслуженности и справедливости. Норвежцы в самом деле играли лучше, были конкретнее с мячом в ногах.

В начале марта произошёл небывало слабый отрезок в итальянской Серии А. Проиграли в дерби «Милану», после чего допустили две осечки с соперниками попроще — ничьи с «Аталантой» и «Фиорентиной». Следом подоспела международная пауза. Казалось бы, идеальный подарок. Переключиться, привести мысли в порядок.

Только не в Италии. В «Интере», естественно, хватает игроков сборной. А она умудрилась в третий раз подряд пролететь мимо чемпионата мира. Боснийцы торжествуют, Италия полыхает. Вот тебе и переключились, вот и привели мысли в порядок. Как бы с ума не сойти посреди такой-то истерии.

После возобновления сезона календарь расслабиться не позволял. Конкуренты немного подобрались, а играть предстояло с «Ромой» и «Комо», которые сражаются за зону Лиги чемпионов. На римлянах душу отвели, силу доказали. Уже 21 апреля у «Интера» ответный полуфинальный матч с «Комо» в Кубке Италии. В гостях разошлись миром. Провал в еврокубках нужно перекрывать двумя трофеями.

Так что игра с «Кальяри» — чуть ли не единственная возможность выдохнуть за долгий период. «Нерадзурри» наверняка будут держать в голове предстоящую битву с «Комо», но и совсем уж валять дурака себе не позволят. Ещё не хватало лишних нервов в чемпионате Италии. Хватит — у игроков и так скоро глаз дёргаться начнёт.

«Кальяри» тем временем крайне заряжен и мотивирован. Имеет запас от зоны вылета, однако не может чувствовать себя в безопасности. Колючее сочетание. Есть подозрение, что легко фавориту не будет, благо соперник пропускает не так часто. Предпочтём ставку на отсутствие гола в исполнении гостей за 1.90. Их шанс на очки — надёжная оборона, форсировать не станут. А «Интеру» сейчас нужна уверенность в своих силах. Сыграть «на ноль» — хороший способ.

Ставка: «Кальяри» не забьёт за 1.90.