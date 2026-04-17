«Крылья Советов» — ЦСКА. Армейцам пора извиняться

18 апреля состоится матч 25-го тура РПЛ «Крылья Советов» — ЦСКА. Игра пройдёт в Самаре на «Солидарность Самара Арене», стартовый свисток запланирован на 14:30 мск.

Коэффициенты на матч РПЛ «Крылья Советов» — ЦСКА 18 апреля 2026 года

Букмекеры отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Крыльев Советов» предлагается с коэффициентом 4.15, в то время как победа ЦСКА оценивается коэффициентом 1.85. Ничейный исход можно найти в линии за 3.75.

При этом аналитики не уверены в результативности встречи. Тотал больше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.90, а тотал меньше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.92. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.79.

Прогноз на матч чемпионата России «Крылья Советов» — ЦСКА

У «Крыльев Советов» очень неприятный отрезок. Команда перед 25-м туром находится на 13-й строчке с 22 очками и разностью мячей 25:44. В последнем туре самарцы сыграли 2:2 с «Ахматом», перед этим уступили «Зениту» 1:2 и не смогли обыграть «Рубин» — 0:0. То есть зацепиться они могут, но надёжности и уверенности всё равно нет.

У ЦСКА положение было лучше: пятое место, 42 очка и борьба за топ-3. Вот только у армейцев фон, мягко говоря, не идеальный. В предыдущем туре они неожиданно проиграли «Сочи» (0:1) — последней и худшей команде чемпионата России на данный момент. Хотя до этого в РПЛ обыграли «Акрон» (2:1) и махачкалинское «Динамо» (3:1).

Есть и важная деталь в рамках противостояния. В первом круге ЦСКА победил «Крылья Советов» со счётом 1:0, а 7 апреля эти команды встречались в Кубке России — и там армейцы выиграли в Самаре со счётом 5:2. То есть очный опыт у гостей очень убедительный.

Однако именно кубковые 5:2 мешают брать здесь сухую победу ЦСКА. «Крылья Советов» даже в провальном матче нашли два гола, а сейчас дома им снова придётся играть смелее: турнирное положение не позволяет просто закрыться и ждать. Оборона у самарцев проблемная, зато один мяч они способны выжать за счёт стандарта, давления или ошибки соперника.

Расклад здесь видится такой. ЦСКА сильнее и уже продемонстрировал умение вскрывать самарскую оборону. Вот только после осечки с «Сочи» армейцы едва ли будут играть без риска, а «Крылья Советов» дома редко выглядят беззубо. Поэтому к победе армейцев интересно взять голы в обе стороны.

Ставка: обе забьют + ЦСКА победит за 3.55.