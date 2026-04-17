«Пари НН» — «Динамо» Москва. Ролан Гусев и голы

Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Статьи

Пари НН — Динамо Москва: прогноз и трансляция матча 18 апреля 2026 года

Алексей Анисимов
«Пари НН» — «Динамо» Москва: прогноз на матч
Комментарии
Нижегородцам будет тяжело сдержать атаку бело-голубых.

18 апреля состоится матч 25-го тура РПЛ «Пари Нижний Новгород» — «Динамо» Москва. Игра пройдёт в Нижнем Новгороде на «Совкомбанк Арене», стартовый свисток запланирован на 19:30 мск.

Коэффициенты на матч РПЛ «Пари НН» — «Динамо» Москва 18 апреля 2026 года

Букмекеры отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Пари НН» предлагается с коэффициентом 4.33, в то время как победа «Динамо» оценивается коэффициентом 1.89. Ничейный исход можно найти в линии за 3.90.

При этом аналитики ждут достаточно результативной встречи. Тотал больше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.85, а тотал меньше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.98. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.74.

Прогноз на матч чемпионата России «Пари НН» — «Динамо» Москва

Российская Премьер-лига. 25-й тур
18 апреля 2026, суббота. 19:30 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Для «Пари НН» это очередной матч в режиме выживания. Команда идёт внизу турнирной таблицы: после 24 туров у нижегородцев 21 очко, 20 забитых и 39 пропущенных мячей. У московского «Динамо» положение заметно спокойнее — 34 очка, 43 гола и статус фаворита. Особенно это касается голевого потенциала.

Форма хозяев тревожная. В трёх последних турах «Пари Нижний Новгород» сыграл 2:2 с «Балтикой», уступил «Ростову» 0:1 и получил 0:5 во встрече с «Краснодаром». То есть, даже когда команда цепляется за очки, её оборона всё равно регулярно трещит по швам и допускает осечки.

У столичного «Динамо» тоже не всё идеально в плане надёжности, зато атака в порядке. После 3:3 с «Оренбургом» и 0:0 в Кубке с «Краснодаром» бело-голубые обыграли «Акрон» со счётом 3:2. В последних матчах москвичи пропускают многовато, но стабильно создают и забивают.

Есть и важные детали, касающиеся самого противостояния. В первом круге московское «Динамо» дома уверенно обыграло «Пари НН» — 3:0. Да и вообще, в последних очных матчах нижегородцам тяжело сдерживать бело-голубых: было и 1:4, и 1:3, и те самые 0:3.

«Нижний Новгород» дома обязан цепляться, однако по качеству состава, форме атаки и очной истории преимущество на стороне «Динамо». При этом сухой победы москвичей ждать опасно: их оборона слишком часто оставляет соперникам шансы. Поэтому вместо чистой П2 интереснее смотрится ставка на голевой сценарий.

Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.85.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android