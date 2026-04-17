«Сочи» после победы в матче с ЦСКА, собравшийся с мыслями «Интер» и другие

Ростов — Сочи: прогноз и ставка на матч 17 апреля 2026 года, где смотреть бесплатно, какой канал, счёт, голы, прямой эфир

Экспресс на футбольные матчи 17 апреля 2026 года.

Еврокубковые соревнования отгремели. Возвращаемся на внутреннюю арену. По традиции программа уикенда открывается в пятницу. Сегодня, 17 апреля, следим за РПЛ и итальянской Серией А.

Прогноз на матч «Ростов» — «Сочи»

Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
17 апреля 2026, пятница. 19:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
Сочи
Сочи
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Сочинцы безнадёжно барахтаются на дне турнирной таблицы чемпионата России. Пропускает «Сочи» много и с удовольствием. Хоть от «Спартака», хоть от «Балтики». На своём поле на удивление цепляется даже во встречах с серьёзными соперниками. Достаточно вспомнить 2:3 со «Спартаком» и особенно 1:2 с «Краснодаром», когда действующий чемпион лишь в концовке добился победы благодаря глупейшему пенальти. А вот на выезде — сплошная тоска.

По делу проиграли «Пари НН», выгребли четыре мяча в Калининграде. Затем сенсационно хлопнули ЦСКА на выезде, хотя это армейцы по весне слишком невразумительны. Галочку ставим, но карандашом. У «Ростова» своих проблем выше крыши. Прежде всего финансовых, от которых берут начало все остальные. И всё же дончане продолжают сражаться. Другое слово подобрать трудно. Остановили «Балтику», потерпели несколько обидных поражений с разницей в один мяч.

В общем, такого шанса взять три очка и поправить турнирное положение больше не будет. Впереди сплошь претенденты на высокие места или прямые конкуренты: ЦСКА, «Оренбург», «Динамо» Махачкала, «Акрон» и «Зенит». Выигрывать на заказ нынешнему «Ростову» сложно, однако характер у команды явно есть. Поверим в хозяев.

Прогноз на матч «Интер» — «Кальяри»

Италия — Серия А . 33-й тур
17 апреля 2026, пятница. 21:45 МСК
Интер М
Милан
Не начался
Кальяри
Кальяри
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Последние месяца два выдались для «Интера» невероятно сложными и нервными. Прежде всего психологически. Началось всё с жуткого вылета из Лиги чемпионов от «Будё-Глимт» в конце февраля. В начале марта случился небывало слабый отрезок в итальянской Серии А. «Нерадзурри» проиграли в дерби «Милану», после чего допустили две осечки с соперниками попроще — ничьи с «Аталантой» и «Фиорентиной». Следом подоспела международная пауза и сенсационный пролёт национальной команды мимо ЧМ-2026.

После возобновления сезона календарь расслабиться не позволял. Конкуренты немного подобрались, а играть предстояло с «Ромой» и «Комо», которые сражаются за попадание в зону Лиги чемпионов. На римлянах душу отвели, силу доказали. С «Комо» выбили победу на морально-волевых. Впереди ещё и Кубок Италии маячит.Так что игра с «Кальяри» — чуть ли не единственная возможность выдохнуть за долгий период.

Гости тем временем крайне заряжены и мотивированы. Есть запас от зоны вылета, однако они не могут чувствовать себя в безопасности. Колючее сочетание. Есть подозрение, что легко фавориту не будет, благо соперник пропускает не так часто. Предпочтём ставку на отсутствие гола в исполнении «Кальяри» за 1.90. Шанс гостей на очки — надёжная оборона, форсировать не станут. А «Интеру» сейчас нужна уверенность в своих силах. Сыграть «на ноль» — хороший способ.

Прогноз на матч «Сассуоло» — «Комо»

Италия — Серия А . 33-й тур
17 апреля 2026, пятница. 19:30 МСК
Сассуоло
Сассуоло
Не начался
Комо
Комо
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Пожалуй, «Сассуоло» сейчас — один из самых довольных жизнью клубов чемпионата Италии. Возвращение в элитный дивизион обернулось уверенными выступлениями. Особых чудес не творили, грандов пачками не обыгрывали, зато свои очки набирали исправно. До зоны еврокубков так, конечно, не добраться, зато вопрос о выживании закрылся ещё в марте.

«Комо» тоже вполне себе счастлив, хотя положение резко отличается. Этот клуб находится в самом сердце сражения за еврокубки: «Интер» ушёл далеко и с концами, «Милан» с «Наполи» держатся в тройке сильнейших, а вот за последнюю путёвку в Лигу чемпионов происходит натуральная сеча. Желающих много, место одно. Финиш за пределами топ-4, разумеется, сильно огорчит. Однако глобально все поводы гордиться собой есть.

Хочется, конечно, большего. «Комо» до международной паузы выдал пять побед подряд. Серия недавно прервалась, но там и календарь оказался неприятным. Впереди же разве что игра с «Наполи», да и то дома. Так что надо брать максимум. «Сассуоло» опасен и вполне способен набрать очки, однако против бодрого открытого футбола едва ли станет возражать. Значит, нас ждут голы. Проверим классический верх.

Экспресс на футбол 17 апреля 2026 года

  • Ставка 1: «Ростов» победит «Сочи» за 2.00.
  • Ставка 2: «Кальяри» не забьёт «Интеру» за 1.90.
  • Ставка 3: тотал больше 2.5 гола в матче «Сассуоло» — «Комо» за 1.97.

Общий коэффициент: 2.00 х 1.90 х 1.97 = 7.48.

