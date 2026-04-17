«Сочи» после победы в матче с ЦСКА, собравшийся с мыслями «Интер» и другие

Еврокубковые соревнования отгремели. Возвращаемся на внутреннюю арену. По традиции программа уикенда открывается в пятницу. Сегодня, 17 апреля, следим за РПЛ и итальянской Серией А.

Прогноз на матч «Ростов» — «Сочи»

Сочинцы безнадёжно барахтаются на дне турнирной таблицы чемпионата России. Пропускает «Сочи» много и с удовольствием. Хоть от «Спартака», хоть от «Балтики». На своём поле на удивление цепляется даже во встречах с серьёзными соперниками. Достаточно вспомнить 2:3 со «Спартаком» и особенно 1:2 с «Краснодаром», когда действующий чемпион лишь в концовке добился победы благодаря глупейшему пенальти. А вот на выезде — сплошная тоска.

По делу проиграли «Пари НН», выгребли четыре мяча в Калининграде. Затем сенсационно хлопнули ЦСКА на выезде, хотя это армейцы по весне слишком невразумительны. Галочку ставим, но карандашом. У «Ростова» своих проблем выше крыши. Прежде всего финансовых, от которых берут начало все остальные. И всё же дончане продолжают сражаться. Другое слово подобрать трудно. Остановили «Балтику», потерпели несколько обидных поражений с разницей в один мяч.

В общем, такого шанса взять три очка и поправить турнирное положение больше не будет. Впереди сплошь претенденты на высокие места или прямые конкуренты: ЦСКА, «Оренбург», «Динамо» Махачкала, «Акрон» и «Зенит». Выигрывать на заказ нынешнему «Ростову» сложно, однако характер у команды явно есть. Поверим в хозяев.

Прогноз на матч «Интер» — «Кальяри»

Последние месяца два выдались для «Интера» невероятно сложными и нервными. Прежде всего психологически. Началось всё с жуткого вылета из Лиги чемпионов от «Будё-Глимт» в конце февраля. В начале марта случился небывало слабый отрезок в итальянской Серии А. «Нерадзурри» проиграли в дерби «Милану», после чего допустили две осечки с соперниками попроще — ничьи с «Аталантой» и «Фиорентиной». Следом подоспела международная пауза и сенсационный пролёт национальной команды мимо ЧМ-2026.

После возобновления сезона календарь расслабиться не позволял. Конкуренты немного подобрались, а играть предстояло с «Ромой» и «Комо», которые сражаются за попадание в зону Лиги чемпионов. На римлянах душу отвели, силу доказали. С «Комо» выбили победу на морально-волевых. Впереди ещё и Кубок Италии маячит.Так что игра с «Кальяри» — чуть ли не единственная возможность выдохнуть за долгий период.

Гости тем временем крайне заряжены и мотивированы. Есть запас от зоны вылета, однако они не могут чувствовать себя в безопасности. Колючее сочетание. Есть подозрение, что легко фавориту не будет, благо соперник пропускает не так часто. Предпочтём ставку на отсутствие гола в исполнении «Кальяри» за 1.90. Шанс гостей на очки — надёжная оборона, форсировать не станут. А «Интеру» сейчас нужна уверенность в своих силах. Сыграть «на ноль» — хороший способ.

Прогноз на матч «Сассуоло» — «Комо»

Пожалуй, «Сассуоло» сейчас — один из самых довольных жизнью клубов чемпионата Италии. Возвращение в элитный дивизион обернулось уверенными выступлениями. Особых чудес не творили, грандов пачками не обыгрывали, зато свои очки набирали исправно. До зоны еврокубков так, конечно, не добраться, зато вопрос о выживании закрылся ещё в марте.

«Комо» тоже вполне себе счастлив, хотя положение резко отличается. Этот клуб находится в самом сердце сражения за еврокубки: «Интер» ушёл далеко и с концами, «Милан» с «Наполи» держатся в тройке сильнейших, а вот за последнюю путёвку в Лигу чемпионов происходит натуральная сеча. Желающих много, место одно. Финиш за пределами топ-4, разумеется, сильно огорчит. Однако глобально все поводы гордиться собой есть.

Хочется, конечно, большего. «Комо» до международной паузы выдал пять побед подряд. Серия недавно прервалась, но там и календарь оказался неприятным. Впереди же разве что игра с «Наполи», да и то дома. Так что надо брать максимум. «Сассуоло» опасен и вполне способен набрать очки, однако против бодрого открытого футбола едва ли станет возражать. Значит, нас ждут голы. Проверим классический верх.

Экспресс на футбол 17 апреля 2026 года

Ставка 1: «Ростов» победит «Сочи» за 2.00.

«Кальяри» не забьёт «Интеру» за 1.90.

тотал больше 2.5 гола в матче «Сассуоло» — «Комо» за 1.97.

Общий коэффициент: 2.00 х 1.90 х 1.97 = 7.48.