«Металлург» закроет серию с «Торпедо» в пятом матче

17 апреля состоится пятый матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина «Металлург» — «Торпедо». Игра пройдёт в Магнитогорске на «Арене-Металлург», стартовое вбрасывание запланировано на 17:00 мск. После четырёх встреч «Магнитка» ведёт со счётом 3-1.

Коэффициенты на пятый матч «Металлург» — «Торпедо» 17 апреля 2026 года

Букмекеры отдают явное предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Металлурга» предлагается с коэффициентом 1.50. Победа «Торпедо» оценивается коэффициентом 5.40. Ничейный исход и овертайм можно найти в линии за 5.00.

При этом аналитики ждут достаточно результативную встречу. Тотал больше 4.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.61, а тотал меньше 4.5 шайбы — с коэффициентом 2.24.

Прогноз на пятый матч серии плей-офф КХЛ «Металлург» — «Торпедо»

Для «Металлурга» это второй шанс закрыть серию, но теперь обстоятельства заметно удобнее. Команда Андрея Разина выиграла первые три матча — 4:3, 4:1 и 4:2, а затем в Нижнем Новгороде упустила преимущество 2:0 и проиграла 2:3 в овертайме. То есть общий контроль серии у магнитогорцев остался, однако расслабляться после такого поражения точно нельзя. Образно говоря, нижегородцы могут почувствовать вкус крови.

У «Торпедо» четвёртый матч получился эмоционально спасительным. Команда уступала после двух периодов, но в третьем забили Фирстов и Кручинин, а в овертайме Виноградов реализовал большинство. Для подопечных Алексея Исакова это не просто первая победа в серии, а доказательство, что даже такой «Металлург» можно побеждать, если поднять темп и заставить его ошибаться под давлением.

Однако здесь есть важный нюанс. В проигранной встрече «Металлург» два периода держал всё под контролем, а Разин после игры прямо говорил не о системном провале, а о психологическом надломе после счёта 2:0. Для фаворита это неприятный, но полезный урок. Теперь есть домашний лёд, счёт 3-1 в серии, правильные выводы. Такая встряска часто работает лучше, чем очередная спокойная победа.

По самой паре преимущество «Магнитки» по-прежнему выглядит убедительно. В этой серии она забросила 14 шайб за четыре матча, да и дома уже дважды обыграла «Торпедо» — 4:3 и 4:1. А у нижегородцев всё ещё остаётся проблема с обороной: даже когда они цепляются за результат, полностью закрыть атаку не получается. С «Северсталью», как ни странно, тоже получали много.

«Торпедо» после камбэка наверняка попробует перенести эмоции в Магнитогорск и снова сыграть активно, но это одновременно откроет хозяевам пространство для быстрых атак. Коэффициент на чистую победу «Металлурга» слишком низкий, чтобы рисковать. Интереснее зайти через голы. Серия уже трижды достигала планки в пять шайб. Так и поступим.

Ставка: тотал больше 5 шайб за 1.85.