РПЛ: ЦСКА извиняется, а «Динамо» Москва продолжает забивать

Лига чемпионов и другие еврокубковые турниры отгремели, возвращаемся на внутреннюю арену. Сегодня, 18 апреля, следим за Российской Премьер-Лигой. А именно за матчами «Крылья Советов» — ЦСКА и «Пари Нижний Новгород» — «Динамо» Москва.

Прогноз на матч «Крылья Советов» — ЦСКА

Для «Крыльев Советов» идёт очень неприятный отрезок. Команда перед 25-м туром находилась на 13-м месте, набрала 22 очка, и разность мячей составляла 25:44. У ЦСКА положение было лучше: пятое место, 42 очка и борьба за топ-3. Вот только у армейцев фон, мягко говоря, не идеальный. В прошлом туре они неожиданно проиграли «Сочи» (0:1) — последней и худшей команде чемпионата России на данный момент. Надо исправляться.

Благо соперник попался подходящий. В первом круге ЦСКА победил «Крылья Советов» со счётом 1:0, а уже 7 апреля эти команды встречались в Кубке России — и там армейцы выиграли в Самаре со счётом 5:2. То есть очный опыт у гостей очень убедительный. Но именно кубковые 5:2 мешают брать здесь сухую победу ЦСКА. «Крылья Советов» даже в провальном матче нашли два гола, а сейчас дома им снова придётся играть смелее

Расклад здесь видится такой. ЦСКА сильнее, выше и дальше — в том смысле, что уже показал умение вскрывать самарскую оборону. Вот только после осечки с «Сочи» армейцы едва ли будут играть без риска, а «Крылья Советов» дома редко выглядят беззубо. Поэтому к победе армейцев интересно взять голы в обе стороны.

Прогноз на матч «Пари НН» — «Динамо» Москва

Для «Пари Нижний Новгород» это очередной матч в режиме выживания. Команда идёт внизу турнирной таблицы: после 24 туров у нижегородцев было 21 очко, 20 забитых и 39 пропущенных мячей. У московского «Динамо» положение заметно спокойнее — 34 очка, 43 гола и статус фаворита. Особенно что касается голевого потенциала.

Форма хозяев тревожная. В трёх последних турах «Пари Нижний Новгород» сыграл 2:2 с «Балтикой», уступил «Ростову» 0:1 и получил 0:5 от «Краснодара». То есть даже когда команда цепляется за очки, её оборона всё равно регулярно трещит по швам и допускает осечки. У столичного «Динамо» тоже не всё идеально по надёжности, зато атака в порядке. После 3:3 с «Оренбургом» и 0:0 в Кубке с «Краснодаром» бело-голубые обыграли «Акрон» со счётом 3:2.

«Нижний Новгород» дома обязан цепляться, но по качеству состава, форме атаки и очной истории преимущество на стороне «Динамо». При этом сухой победы москвичей ждать опасно: их оборона слишком часто оставляет соперникам шансы. Поэтому вместо чистой П2 интереснее смотрится ставка на голевой сценарий.

Экспресс на матчи РПЛ 18 апреля 2026 года

Ставка 1: обе забьют + ЦСКА победит «Крылья Советов» за 3.55.

обе забьют + ЦСКА победит «Крылья Советов» за 3.55. Ставка 2: тотал больше 2.5 мяча в матче «Пари НН» — «Динамо» М за 1.85.

Общий коэффициент: 3.55 х 1.85 = 6.56.