Громкие выходные! Финал Кубка Испании, топ-матч «Челси» — «МЮ» и не только

Четвертьфиналы Лиги чемпионов и других еврокубковых соревнований отгремели, но это не значит, что топовый футбол придётся долго ждать. Сегодня, 18 апреля, нашему вниманию доступные суперматчи: «Атлетико» — «Реал Сосьедад» в финале Кубка Испании, «Челси» — «Манчестер Юнайтед» в АПЛ и «Рома» — «Аталанта» в Серии А.

Прогноз на матч «Атлетико» — «Реал Сосьедад»

«Реал Сосьедад» заслуживает самых тёплых слов за преображение, прессинг, интенсивность. Но «Атлетико» банально лучше — это во-первых. Есть и во-вторых: при любых условиях мадридцы баскам не проигрывают на протяжении аж 10 встреч. Предыдущие поражение состоялось в 2022 году, да и то на ранней стадии Кубка Испании. С тех пор — шесть побед мадридского «Атлетико» при четырёх мирных исходах.

Подопечные Диего Симеоне спокойно чувствовали себя в Сан-Себастьяне, где очки регулярно теряют даже «Реал» с «Барселоной». А тут играть предстоит на нейтральной территории в Севилье. Добавим сюда проблемы басков с обороной: если соперник добирается до финальной трети, то обычно находит коридоры к воротам. Так что один-два мяча мадридцы наверняка отыщут, а для победы этого должно хватить.

Прогноз на матч «Челси» — «Манчестер Юнайтед»

Обе команды в последнее время не напрягались. «Манчестер Юнайтед» давно вылетел из всех кубковых турниров, живёт в недельном графике, и у него куча свободного времени на тренировки. «Челси» после международного окна размялся на «Порт Вейле». Дальше состоялся визит «Манчестер Сити» (0:3), после которого было шесть дней на восстановление, разбор полётов и подготовку.

Казалось бы, обе команды свежи и энергичны, ещё и прямые конкуренты по борьбе за Лигу чемпионов. Жара, правда?

Есть подозрение, что ровно наоборот. Цена ошибки колоссальная, особенно для «Челси». А личные встречи в последнее время получаются умеренно результативными. Вспомним три последних: 2:1 в пользу «МЮ», 1:0 в пользу «Челси» и ничья 1:1. При этом букмекеры на тотал меньше 3 голов выставляют коэффициент 2.00. Ну не отказываться же.

Прогноз на матч «Рома» — «Аталанта»

Римляне в отчаянном положении: Лига чемпионов стремительно отдаляется, хотя ещё пару месяцев назад ситуация была комфортной. Отставание от топ-4 угрожающее, а осечка с «Аталантой» фактически поставит команду в полную зависимость от конкурентов. Придётся выигрывать у всех подряд и надеяться на россыпь проблем у других.

Тут надо бы сказать, что в трёх последних матчах в Риме «Аталанта» набрала семь очков из девяти возможных, пропустив лишь один раз. Джан Пьеро Гасперини теперь на другой стороне, да только уверенность из «Ромы» вышла как воздух из воздушного шарика. «Аталанта» сейчас ничем не хуже, ну и передать привет бывшему тренеру всегда приятно. Чтобы знал, от кого ушёл. На победу гостей с нулевой форой дают 2.58, на ИТМ 1.5 мяча «Ромы» — 1.72. Выбирайте на свой вкус.

Экспресс на футбол 18 апреля 2026 года

Ставка 1: победа «Атлетико» над «Реалом Сосьедад» за 1.82.

победа «Атлетико» над «Реалом Сосьедад» за 1.82. Ставка 2: тотал меньше 3 голов в матче «Челси» — «МЮ» за 2.00.

тотал меньше 3 голов в матче «Челси» — «МЮ» за 2.00. Ставка 3: «Аталанта» победит «Рому» с форой (0) за 2.58.

Общий коэффициент: 1.82 х 2.00 х 2.58 = 9.39.