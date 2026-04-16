Компани обошёл Артету, Сафонов — рядом. Кто выиграет Лигу чемпионов?

В Лиге чемпионов наступает время развязки. Вчера мы узнали имена двух последних полуфиналистов, а всего за трофей сражаются четыре клуба. Все претенденты, безусловно, достойны, но кто же победит? Букмекеры дали свой расклад, давайте изучать.

«Бавария» — 2.80

До ответных матчей четвертьфинала в топе у букмекеров был «Арсенал». Однако сейчас его сменили баварцы. Тут куча причин: и не самое впечатляющее выступление «канониров», и их борьба на два фронта. Мюнхенцы же могут оформить чемпионство на внутренней арене уже в ближайшие выходные. И даже если не сделают этого, неделей раньше — неделей позже, оно от них никуда не денется.

С «Реалом» пришлось понервничать, ещё неизвестно, чем бы всё закончилось, не схвати глупое удаление Эдуарду Камавинга. Но Венсан Компани выстроил настоящую немецкую машину.

В полуфинале у баварцев «ПСЖ», это тоже будет классный футбол. И здесь немецкая команда фаворит, однако совсем небольшой — 1.65 на 2.25.

«Арсенал» — 3.10

Совсем не впечатлили «канониры» в противостоянии со «Спортингом». Всё решил единственный гол Кая Хаверца в добавленное к первой игре время. На своём поле команда Микеля Артеты грамотно сушила, но смотрелась откровенно блёкло. С другой стороны, игра забудется, а результат – вот он — полуфинал есть.

Сейчас «Арсенал» на спаде, в АПЛ возродили интригу сами — по потерянным очкам «Манчестер Сити» отстаёт теперь всего на три. Борьба на два фронта может помешать. Но игра у лондонцев выстроена, таланта полно. Да и в полуфинале «Атлетико» — объективно самый проходимый из всех вариантов. Кстати, в этом противостоянии аналитики дают 1.53 на 2.50 в пользу англичан на выход в финал. Вряд ли это будет развесёлый футбол, однако, как мы уже сказали, результат превыше всего.

«ПСЖ» — 3.60

Парижане прошли «Ливерпуль» уверенно, хотя на «Энфилде» и пришлось пережить несколько неприятных моментов. Но подтащил Матвей Сафонов, показав, что небольшой спад позади. А затем Усман Дембеле снял все вопросы.

Мы весь сезон говорим, что «ПСЖ» уже не тот, что он слабее образца прошлого сезона, однако в Лиге 1 титул от команды Луиса Энрике никуда не денется, а в Лиге чемпионов до защиты трофея всего три матча. Правда, первые два из них с «Баварией», тут придётся нелегко. Но то, что у парижан будут шансы в этой схватке — однозначно. А если ещё и Матвей свой уровень удержит, трепещите, мюнхенцы!

«Атлетико» — 8.50

В команду Диего Симеоне не верят, однако ему это даже на руку. Не особенно ведь верили и перед «Барселоной», а они взяли и прошли каталонцев! Да, не без везения, с удалениями у соперника, но разве это проблемы «матрасников»? Точно нет.

Правда, «Арсенал» не даст столько простора нападающим «Атлетико», пустот тут не будет. Нашла коса на камень — девиз этого противостояния. Будет много борьбы, нервов, иск от столкновений. А чем закончится? Почему бы и не победой «Атлетико». Голевых феерий от лондонцев мы почти не видим, а в плотной борьбе, особенно на своём поле команда Симеоне точно способна на многое. И если всё получится, дальше – финал, где «Атлетико» тоже не будет фаворитом. Может, оно и к лучшему для них.

Первые матчи 1/2 финала Лиги чемпионов пройдут 28-29 апреля в Париже и Мадриде. Ответные — 5-6 мая в Лондоне и Мюнхене.