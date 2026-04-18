«Динамо» Махачкала — «Зенит». В Каспийске будет вязко

19 апреля состоится матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» Махачкала — «Зенит» Санкт-Петербург. Игра пройдёт в Каспийске на «Анжи-Арене», стартовый свисток запланирован на 14:30 мск.

Коэффициенты на матч «Динамо» Махачкала — «Зенит» 19 апреля 2026 года

Букмекеры отдают явное предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Динамо» Махачкала предлагается с коэффициентом 7.02, в то время как победа «Зенита» оценивается коэффициентом 1.65. Ничейный исход можно найти в линии за 3.75.

При этом аналитики не ждут высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.63, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.49. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.34.

Прогноз на матч чемпионата России «Динамо» Махачкала — «Зенит»

Новый матч, новый бой. Махачкалинское «Динамо» снова будет пытаться зацепиться за очки любым способом. Махачкалинцы подходят к 25-му туру на 11-м месте, набрали 23 очка и всего на одно очко оторвались от зоны стыков. Плотность там высокая, очки на вес золота. При этом разница мячей у команды очень показательная — 15:30: забивает она мало, а потому и в открытый футбол против топов не лезет.

В последних турах у подопечных Вадима Евсеева было два неплохих результата подряд: 2:2 с «Балтикой» и 1:1 – с «Локомотивом». То есть «Динамо» не развалилось, даже когда календарь стал жёстче. А он действительно стал жёстче, ведь до этого были 1:3 от ЦСКА и снова проблемы с обороной. Так что тут говорить о стабильности пока рано.

У «Зенита» ситуация совсем другая. Петербуржцы идут вторыми, набрали 52 очка, у них 44 забитых и 17 пропущенных мячей. После 2:1 с «Крыльями Советов» команда Сергея Семака сыграла 1:1 с «Краснодаром», а перед этим вылетела из Кубка России от «Спартака» по пенальти после 0:0. Фон далеко не идеальный, однако чемпионская гонка пока остаётся, так что такие выезды всё равно нужно забирать.

Есть и важная деталь по самой паре. В первом круге «Зенит» разгромил махачкалинское «Динамо» со счётом 4:0, а уже 18 марта обыграл его в Кубке России со счётом 1:0. Причём кубковый матч получился как раз ближе к тому сценарию, который можно ждать сейчас: много борьбы, мало свободных зон и минимальный перевес фаворита.

«Зенит» сильнее по составу и обязан давить на результат, но «Динамо» дома будет максимально упрощать игру, садиться плотнее и сбивать темп. При такой вводной победа гостей вероятна, однако коэффициент на П2 не выглядит подарком. Гораздо интереснее зайти через «низ»: махачкалинцы мало забивают, а петербуржцам после тяжёлого отрезка важнее прагматично взять очки, чем устраивать перестрелку.

Ставка: тотал меньше 2 мячей за 2.06.