«Спартак» — «Ахмат». Черчесов испортит фавориту вечер

Красно-белые сильнее, но с грозненцами не бывает легко.

19 апреля состоится матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Ахмат». Игра пройдёт в Москве на «Лукойл Арене», стартовый свисток запланирован на 17:00 мск.

Коэффициенты на матч РПЛ «Спартак» — «Ахмат» 19 апреля 2026 года

Букмекеры отдают явное предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Спартака» предлагается с коэффициентом 1.58. Победа «Ахмата» оценивается коэффициентом 6.46. Ничейный исход можно найти в линии за 4.41.

При этом аналитики ждут достаточно результативной встречи. Тотал больше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.86, а тотал меньше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.09. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.85.

Прогноз на матч чемпионата России «Спартак» — «Ахмат»

Для «Спартака» этот матч нельзя пускать на самотёк. После 24 туров красно-белые шли шестыми: 42 очка, 38 забитых и 32 пропущенных мяча. «Ахмат» держится девятым с 31 очком и разностью 29:31. По качеству состава и турнирной мотивации хозяева, конечно, всё равно имеют преимущество, но гости не выглядят командой из нижней части таблицы.

Форма «Спартака» весной смотрится неплохо, хотя последний тур получился неидеальным. Команда сыграла 1:1 с «Ростовом». Однако перед этим одолела «Локомотив» (2:1), прошла «Зенит» в Кубке России по пенальти после 0:0, а ещё раньше победила «Оренбург» — 2:0. То есть она не разваливается, но и на безупречную машину сейчас не похожа.

У «Ахмата» отрезок более цепкий, менее яркий. В последних пяти турах грозненцы сыграли 2:2 с «Крыльями Советов», уступили «Краснодару» 0:1, одолели «Ростов» 1:0, а также сыграли вничью с «Акроном» и «Локомотивом» — 1:1 и 2:2. Команда Станислава Черчесова редко выпадает из матча полностью, однако побед у неё мало. Особенно на выезде. Всего одна за сезон, если быть точным.

В то же время не стоит недооценивать грозненцев. В первом круге «Спартак» выиграл в Грозном 2:1, да. Вот только три последние очные встречи команд в Москве в РПЛ завершались со счётом 0:0. Это как раз тот случай, когда история очных матчей предупреждает: даже при статусе фаворита «Спартаку» почти всегда приходится вскрывать «Ахмат». Терпеть, использовать стандарты и индивидуальный класс.

Расклад здесь видится достаточно понятный. «Спартак» дома должен забирать инициативу, больше владеть мячом и давить через фланги, но «Ахмат» при Черчесове будет максимально мешать темпу красно-белых и не даст матчу быстро превратиться в перестрелку. Поэтому чистая П1 логична, но коэффициент низковат.

Нам нравится вариант с голами в обе стороны. «Ахмат» способен зацепиться за один гол, он сейчас редко без мяча остаётся. Да и оборону «Спартака» эталонной не назовёшь. Однако по суммарному качеству атаки, домашнему фактору и турнирной задаче москвичи всё равно ближе к трём очкам. Нас это не расстроит, ждём что-то вроде 1:1 или 2:1.

Ставка: обе забьют за 1.85.