Матчище недели в АПЛ: «Манчестер Сити» — «Арсенал»

19 апреля состоится центральный матч 33-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» — «Арсенал». Игра пройдёт на стадионе «Этихад» в Манчестере. Стартовый свисток запланирован на 18:30 мск.

Что думают букмекеры о матче чемпионата Англии

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Манчестер Сити» предлагается с коэффициентом 2.13, а победа «Арсенала» оценивается коэффициентом 3.34. Ничейный исход можно найти в линии за 3.73.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.06, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.80. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.64.

Как дела у «Манчестер Сити»

Какие-никакие поводы для радости имеются, не более того. Начнём, пожалуй, с негатива. В Лиге чемпионов не совладали с «Реалом», находящимся в лучшем случае в переходном периоде. А то и вовсе в кризисе. В АПЛ перед международной паузой допустили две осечки кряду, после чего отставание от «Арсенала» стало угрожающим.

Поводов для радости, в общем, три. Прежде всего — забрали Кубок английской лиги, в финале справившись как раз с «Арсеналом». С точки зрения психологии важный момент. Также выделим разнос «Ливерпуля» в четвертьфинале Кубка Англии — 4:0. Справедливости ради, до первого гола мерсисайдцы смотрелись даже чуть лучше. И последнее — соперник угодил в кризис.

Как себя чувствует «Арсенал»

Лондонцы долгое время были хороши, так ещё и удача держалась на их стороне. С чемпионатом Англии понятно: тот же «Манчестер Сити» несколько раз сбивался с шага сразу после того, как лидер позволял подобраться к себе. В четвертьфинале Лиги чемпионов получили самого слабого соперника, «Спортинг». Всё равно опасного — и всё же выделяющегося на фоне привычных грандов.

Другое дело, что одну такую удачу уже разбазарили. В четвертьфинале Кубка Англии выпал «Саутгемптон» из Чемпионшипа — проиграли 1:2. Справедливости ради, состав оказался очень далёк от оптимального. Тут и международное окно, и серия травм (хотя журналисты считают, что в «Арсенале» хитрят), и необходимость разгрузить лидеров перед ключевыми матчами сезона. Вылетели — жаль, конечно. Но есть цели и поважнее.

Прогноз на матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Арсенал» 19 апреля 2026 года

Ещё неделю назад казалось: эх, сдвинуть бы эту игру на месяцок-другой пораньше, когда интрига была в самом разгаре! Нынче-то расклад изменился! Однако лондонцы по старой привычке на ровном месте наломали дров. Вылета из Кубка Англии им не хватило — для полного счастья проиграли «Борнмуту» неделю назад. Теперь ценность этой встречи запредельна. Гостям нужно любой ценой цеплять очки. Статистика говорит, что шансы неплохи.

Достаточно сказать, что две предыдущие битвы на «Этихаде» победителя не выявили — 2:2 и 0:0. За «Манчестер Сити», конечно, говорит недавний успех в финале Кубка лиги, но проблемы в опорной зоне и на стандартных положениях сохраняются, а для «Арсенала» это хлеб насущный.

Заиграем ничью в первом тайме за 2.35. Логика простая: цена ошибки колоссальна, а во что превращаются дебюты Гвардиолы с Артетой, мы видели совсем недавно, в том же Кубке лиги. Ожидаем закрытого начала, при котором прессинг и осторожность перевесят созидание. Тянуть время лондонцы умеют, так что нули к перерыву более чем вероятны.

