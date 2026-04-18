Ман Сити — Арсенал: прогноз и трансляция матча 19 апреля 2026 года

Матчище недели в АПЛ: «Манчестер Сити» — «Арсенал»
Алексей Серяков
«Манчестер Сити» — «Арсенал»: прогноз на матч
А может, и всего сезона!

19 апреля состоится центральный матч 33-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» — «Арсенал». Игра пройдёт на стадионе «Этихад» в Манчестере. Стартовый свисток запланирован на 18:30 мск.

Англия — Премьер-лига . 33-й тур
19 апреля 2026, воскресенье. 18:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Не начался
Арсенал
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Что думают букмекеры о матче чемпионата Англии

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Манчестер Сити» предлагается с коэффициентом 2.13, а победа «Арсенала» оценивается коэффициентом 3.34. Ничейный исход можно найти в линии за 3.73.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.06, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.80. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.64.

Как дела у «Манчестер Сити»

Какие-никакие поводы для радости имеются, не более того. Начнём, пожалуй, с негатива. В Лиге чемпионов не совладали с «Реалом», находящимся в лучшем случае в переходном периоде. А то и вовсе в кризисе. В АПЛ перед международной паузой допустили две осечки кряду, после чего отставание от «Арсенала» стало угрожающим.

Испания, Англия, Франция — фавориты букмекеров. А кто выиграет ЧМ-2026?
Испания, Англия, Франция — фавориты букмекеров. А кто выиграет ЧМ-2026?

Поводов для радости, в общем, три. Прежде всего — забрали Кубок английской лиги, в финале справившись как раз с «Арсеналом». С точки зрения психологии важный момент. Также выделим разнос «Ливерпуля» в четвертьфинале Кубка Англии — 4:0. Справедливости ради, до первого гола мерсисайдцы смотрелись даже чуть лучше. И последнее — соперник угодил в кризис.

Как себя чувствует «Арсенал»

Лондонцы долгое время были хороши, так ещё и удача держалась на их стороне. С чемпионатом Англии понятно: тот же «Манчестер Сити» несколько раз сбивался с шага сразу после того, как лидер позволял подобраться к себе. В четвертьфинале Лиги чемпионов получили самого слабого соперника, «Спортинг». Всё равно опасного — и всё же выделяющегося на фоне привычных грандов.

Другое дело, что одну такую удачу уже разбазарили. В четвертьфинале Кубка Англии выпал «Саутгемптон» из Чемпионшипа — проиграли 1:2. Справедливости ради, состав оказался очень далёк от оптимального. Тут и международное окно, и серия травм (хотя журналисты считают, что в «Арсенале» хитрят), и необходимость разгрузить лидеров перед ключевыми матчами сезона. Вылетели — жаль, конечно. Но есть цели и поважнее.

Прогноз на матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Арсенал» 19 апреля 2026 года

Ещё неделю назад казалось: эх, сдвинуть бы эту игру на месяцок-другой пораньше, когда интрига была в самом разгаре! Нынче-то расклад изменился! Однако лондонцы по старой привычке на ровном месте наломали дров. Вылета из Кубка Англии им не хватило — для полного счастья проиграли «Борнмуту» неделю назад. Теперь ценность этой встречи запредельна. Гостям нужно любой ценой цеплять очки. Статистика говорит, что шансы неплохи.

Компани обошёл Артету, Сафонов — рядом. Кто выиграет Лигу чемпионов?
Компани обошёл Артету, Сафонов — рядом. Кто выиграет Лигу чемпионов?

Достаточно сказать, что две предыдущие битвы на «Этихаде» победителя не выявили — 2:2 и 0:0. За «Манчестер Сити», конечно, говорит недавний успех в финале Кубка лиги, но проблемы в опорной зоне и на стандартных положениях сохраняются, а для «Арсенала» это хлеб насущный.

Заиграем ничью в первом тайме за 2.35. Логика простая: цена ошибки колоссальна, а во что превращаются дебюты Гвардиолы с Артетой, мы видели совсем недавно, в том же Кубке лиги. Ожидаем закрытого начала, при котором прессинг и осторожность перевесят созидание. Тянуть время лондонцы умеют, так что нули к перерыву более чем вероятны.

Ставка: ничья в первом тайме за 2.35.

