«Ювентус» — «Болонья». Эмери важнее Спаллетти

Гостям сейчас не до Серии А: слишком много сил забрала Лига Европы.

19 апреля в матче 33-го тура чемпионата Италии встретятся «Ювентус» и «Болонья». Игра пройдёт на стадионе «Альянц» в Турине. Стартовый свисток запланирован на 21:45 мск.

Коэффициенты на матч Серии А «Ювентус» — «Болонья» 19 апреля 2026 года

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Ювентуса» предлагается с коэффициентом 1.54. Победа «Болоньи» оценивается коэффициентом 6.25. Ничейный исход можно найти в линии за 4.45.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.06, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.74. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.86.

Прогноз на матч 33-го тура чемпионата Италии «Ювентус» — «Болонья»

В первом круге «Ювентус» на выезде одержал трудовую, но заслуженную победу над «Болоньей». Дело было в середине декабря, уже при Лучано Спаллетти. Получилось довольно нервно, где-то пришлось потерпеть. Однако в середине второго тайма Хуан Давид Кабаль Мурильо открыл счёт, а вскоре соперник остался в меньшинстве.

Теперь очень бы надо повторить. Туринцы вроде проигрывают по большим праздникам, да только мирных исходов слишком много. 3:3 с откровенно проблемной «Ромой», 1:1 — с «Сассуоло». Впрочем, международная пауза не выбила из колеи. На своём поле не оставили шансов «Дженоа» — 2:0. Если учитывать поражение «Ромы» и ничью «Комо» в том же туре, расклад улучшился.

Правда, календарь откровенно неприятный. Неделю назад сражались с «Аталантой», теперь вот принимают «Болонью», а уже в следующем туре предстоит испытание «Миланом». Ещё и на выезде. Никаких выходных! Справедливости ради, дальше пойдёт гораздо легче — середняки и представители нижней части турнирной таблицы.

Говоря проще, именно два ближайших тура видятся ключевыми с точки зрения оценки сезона. Задача-то предельно понятная: всеми правдами и неправдами пробраться в зону Лиги чемпионов. Без солидных призовых от УЕФА будет туго: финансовое положение у «Ювентуса» совсем не то, что лет 10 назад.

К счастью, «Болонье» в Серии А уже ничего не надо. Хотя бы до седьмого места добраться будет крайне сложно, а главное — было бы куда направить всю страсть и энергию! Из Кубка Италии вылетели ещё в феврале, зато в Лиге Европы дошли до четвертьфинала, где бились против «Астон Виллы».

Ответная игра прошла 16 апреля в Бирмингеме: 2,5 суток на восстановление и перелёт. Слишком мало, рисковать здоровьем футболистов чревато. Винченцо Итальяно наверняка выставит экспериментальный состав, тем более на выезде. Другое дело, что «Болонья» даже в таком состоянии довольно опасна. Вполне способна зацепиться. А вот атакующих подвигов от неё не ждём: «Ювентусу» нужнее, концентрацию терять нельзя. Возьмём 1Х + тотал меньше 3.5 гола за 1.69.

Ставка: «Ювентус» не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за 1.69.