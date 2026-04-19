РПЛ: очередная проверка «Краснодара» и другие матчи дня

Сезон в Российской Премьер-Лиге на всех парусах мчится к финишу. Сегодня, 19 апреля, тремя матчами завершится программа 25-го тура. Посмотреть есть на что.

Прогноз на матч «Краснодар» — «Балтика»

Для «Краснодара» это один из самых важных матчей финишного отрезка. Как ни странно. Команда Мурада Мусаева идёт первой, у неё 53 очка после 24 туров, 49 забитых и 17 пропущенных мячей. «Балтика» тоже проводит выдающийся сезон — четвёртое место, 44 очка и всего 13 пропущенных. То есть это не просто встреча лидера с крепким середняком, а полноценная проверка чемпионских амбиций.

«Балтика» не развалится даже без Талалаева, не поехавшего на игру, и, скорее всего, снова попробует увести матч в силовую борьбу, стандарты и длинные отрезки без свободных зон. Однако у «Краснодара» сейчас больше ресурсов, домашний фактор, статус лидера и более понятная турнирная мотивация. После ничьей с «Зенитом» нужно забирать все три очка, иначе преимущество быстро сгорит. Поэтому ставим на победу хозяев. Тяжёлую, вымученную, но победу.

Прогноз на матч «Спартак» — «Ахмат»

«Спартаку» этот матч нельзя пускать на самотёк. После 24 туров красно-белые шли шестыми – 42 очка, 38 забитых и 32 пропущенных мяча. «Ахмат» держится девятым с 31 очком и разностью 29:31. По качеству состава и турнирной мотивации хозяева, конечно, всё равно имеют преимущество, но гости не выглядят командой из нижней части таблицы. Не стоит недооценивать грозненцев.

В первом круге «Спартак» выиграл в Грозном 2:1, да. Вот только три последние очные встречи команд в Москве в РПЛ завершались со счётом 0:0. Нам нравится вариант с голами в обе стороны. «Ахмат» способен зацепиться за один гол, он сейчас редко без мяча остаётся. Да и оборону «Спартака» эталонной не назовёшь. Однако по суммарному качеству атаки, домашнему фактору и турнирной задаче москвичи всё равно ближе к трём очкам. Нас это не расстроит, ждём что-то вроде 1:1 или 2:1.

Прогноз на матч «Динамо» Махачкала — «Зенит»

Новый матч, новый бой. Махачкалинское «Динамо» снова будет пытаться зацепиться за очки любым способом. Махачкалинцы подходят к 25-му туру на 11-м месте, набрали 23 очка и всего на одно очко оторвались от зоны стыков. Плотность там высокая, очки на вес золота. При этом разность мячей у команды очень показательная — 15:30: забивает она мало, а потому и в открытый футбол против топов не лезет.

Вот только «Зенит» идёт вторым и пытается догнать «Краснодар», так что будет мотивирован. Фон у некогда гегемона РПЛ далеко не идеальный, однако чемпионская гонка пока остаётся, так что такие выезды всё равно нужно забирать. «Зенит» сильнее по составу и обязан давить на результат, но «Динамо» дома будет максимально упрощать игру, садиться плотнее и сбивать темп. При такой вводной победа гостей вероятна, однако гораздо интереснее зайти через тотал меньше.

Экспресс на матчи РПЛ 19 апреля 2026 года

Ставка 1: победа «Краснодара» над «Балтикой» за 1.69.

обе забьют в матче «Спартак» — «Ахмат» за 1.85.

тотал меньше 2 мячей в матче «Динамо» Мх — «Зенит» за 2.06.

Общий коэффициент: 1.69 х 1.85 х 2.06 = 6.44.