Матч сезона «Ман Сити» — «Арсенал» в АПЛ и Сафонов после выхода в 1/2 финала ЛЧ

Четвертьфиналы Лиги чемпионов отгремели, и клубы вернулись на внутреннюю арену. Сегодня, 19 апреля, следим за тремя топовыми европейскими лигами — АПЛ, Лигой 1 и Серией А.

Прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Арсенал»

Ещё неделю назад казалось: эх, сдвинуть бы эту игру на месяцок-другой пораньше, когда интрига была в самом разгаре! Нынче-то расклад изменился! Однако лондонцы по старой привычке на ровном месте наломали дров. Вылета из Кубка Англии им не хватило — для полного счастья проиграли «Борнмуту» неделю назад. Теперь ценность этой встречи запредельна. Гостям нужно любой ценой цеплять очки. Всё же сейчас «Арсенал» оторвался от «Сити» на шесть очков, но у соперника есть игра в запасе.

Статистика говорит, что шансы неплохи. Достаточно сказать, что две предыдущие битвы на «Этихаде» победителя не выявили — 2:2 и 0:0. За «Манчестер Сити», конечно, недавний успех в финале Кубка лиги, однако проблемы в опорной зоне и на стандартных положениях сохраняются, а для «Арсенала» это хлеб насущный.

Заиграем ничью в первом тайме за 2.35. Логика простая: цена ошибки колоссальна, а во что превращаются дебюты Гвардиолы с Артетой, мы видели совсем недавно — в том же Кубке лиги. Ожидаем закрытого начала, при котором прессинг и осторожность перевесят созидание. Тянуть время лондонцы умеют, так что нули к перерыву более чем вероятны.

Прогноз на матч «ПСЖ» — «Лион»

Интрига в чемпионской гонке дышит из последних сил. «Лансу» огромное спасибо: сопротивлялись сколько могли, привлекали хоть какое-то дополнительное внимание к Лиге 1. На весь сезон сил не хватило. Несколько осечек — и четыре очка отставания при одной лишней игре. С одной стороны, победа фактически закрывает вопрос для хозяев. С другой — право на ошибку теперь точно есть, а эта игра стоит спустя четыре дня после выезда в Ливерпуль и выход в 1/2 финала Лиги чемпионов.

Есть подозрение, что без широкой ротации тут не обойдётся. В теории данный факт даёт шансы гостям зацепиться. Огорчает другое. Зацепиться в последние недели они не могли ни с кем и никак. Затяжная победная серия сменилась жутким отрезком: семь недель без побед в чемпионате Франции.

Обычно «Лион» в любом виде давал бой гегемону и обязательно забивал. Но — неизменно проигрывал. Собственно, в шести предыдущих очных встречах проходила ставка на победу «ПСЖ» + обе забьют, и лишь однажды парижане оформили меньше трёх мячей. Вот и возьмём тотал больше 3 голов.

Прогноз на матч «Ювентус» — «Болонья»

В первом круге «Ювентус» на выезде одержал трудовую, но заслуженную победу над «Болоньей». Дело было в середине декабря, уже при Лучано Спаллетти. Получилось довольно нервно, где-то пришлось потерпеть. Теперь очень бы надо повторить. Туринцы вроде проигрывают по большим праздникам, да только мирных исходов слишком много.

К счастью, «Болонье» в Серии А уже ничего не надо. Хотя бы до седьмого места добраться будет крайне сложно, а главное — было бы куда направить всю страсть и энергию! Из Кубка Италии вылетели ещё в феврале, зато в Лиге Европы дошли до четвертьфинала, где бились против «Астон Виллы».

Ответная игра прошла 16 апреля в Бирмингеме: 2,5 суток на восстановление и перелёт. Слишком мало, рисковать здоровьем футболистов чревато. Винченцо Итальяно наверняка выставит экспериментальный состав, тем более на выезде. Другое дело, что «Болонья» даже в таком состоянии довольно опасна. Вполне способна зацепиться. А вот атакующих подвигов от неё не ждём: «Ювентусу» нужнее, концентрацию терять нельзя. Возьмём 1Х + тотал меньше 3.5 гола за 1.69.

Экспресс на футбол 19 апреля 2026 года

Ставка 1: ничья в первом тайме матча «Ман Сити» — «Арсенал» за 2.35.

ничья в первом тайме матча «Ман Сити» — «Арсенал» за 2.35. Ставка 2: тотал больше 3 голов в матче «ПСЖ» — «Лион» за 1.72.

тотал больше 3 голов в матче «ПСЖ» — «Лион» за 1.72. Ставка 3: «Ювентус» не проиграет «Болонье» + тотал меньше 3.5 мяча за 1.69.

Общий коэффициент: 2.35 х 1.72 х 1.69 = 6.83.