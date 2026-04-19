Сенсация отменяется? «Вест Хэм» готов ещё попылить в АПЛ

20 апреля состоится матч 33-го тура чемпионата Англии «Кристал Пэлас» — «Вест Хэм». Игра пройдёт на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне. Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Коэффициенты на матч АПЛ «Кристал Пэлас» — «Вест Хэм» 20 апреля 2026 года

Букмекеры отдают преимущество хозяевам. Сделать ставку на победу «Кристал Пэлас» предлагается с коэффициентом 2.22. Победа «Вест Хэма» оценивается коэффициентом 3.74. Ничейный исход можно найти в линии за 3.14.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.92, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.94. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.73.

Прогноз на матч чемпионата Англии «Кристал Пэлас» — «Вест Хэм»

Вольная борьба в подвале турнирной таблицы чемпионата Англии приближается к кульминации. На манеже всё те же: с «Вулверхэмптоном» давно всё понятно, «Бёрнли» не хватило ресурсов, а вот место третьего неудачника сезона вакантно. Желающих нет, но регламент нужно чтить: кому-то придётся отправиться в Чемпионшип.

«Тоттенхэм» царапается, кусается, назначает и увольняет Игора Тудора, чтобы потом упасть в ноги Роберто Де Дзерби. «Лидс Юнайтед» и «Ноттингем Форест» пытаются выжать максимум из физических данных и стандартных положений. Наконец, «Вест Хэм» после добавления в тренерский штаб Пако Хемеса заметно приободрился.

Всякое бывает, конечно. Хотя те же 2:5 на «Энфилде» время от времени неизбежны: «Ливерпуль» крайне нестабилен, но в удачный день опасен. Как и 0:2 от «Астон Виллы» — Унаи Эмери хочет в Лигу чемпионов. На своём поле получается куда более складно. Тормознули «МЮ» (1:1), поставили подножку «Манчестер Сити» (1:1). Да и трудовых побед достаточно.

В общем, с середины января «Вест Хэм» набирает очки по графику крепкого середняка. Одна беда: слишком много потеряли в первой половине сезона, вот и приходится ходить по грани пропасти. С грандами в гостях не блещет, однако представителей нижней части таблицы обыгрывает исправно.

Вот список жертв с 17 января: 2:1 с «Тоттенхэмом», 2:0 с «Бёрнли», 1:0 — с крепким «Фулхэмом». Тут надо сказать, что «Кристал Пэлас» спокойно доживает сезон и ни на что не претендует: Марк Гехи ушёл, главный тренер Оливер Гласнер последует его примеру через полтора месяца. Вылет не грозит, еврокубки — тоже.

Вот и играют в своё удовольствие. Между прочим, неплохо получается. Если и проигрывают, то на тоненького. Хотя нехватка мотивации, пожалуй, сказывается. По крайней мере, на своём поле с представителями подвала осечки допускают регулярно. 11 февраля получили 2:3 от «Бёрнли», который на тот момент ещё сохранял надежду. В середине марта обошлись без голов с «Лидсом». При этом вышли в полуфинал Лиги конференций! Наверняка силы все бросят туда.

На таком фоне возникает соблазн сыграть против линии. Логика предельно простая: хозяева, как видно, в таких ситуациях выигрывают нечасто, разница мотиваций колоссальна, а «Вест Хэм» сейчас очень даже ничего. Х2 за 1.71 — предложение попроще, победа гостей с нулевой форой за 2.55 — посмелее.

Ставка: «Вест Хэм» победит с форой (0) за 2.55.