Фавориты и аутсайдеры Кубка Стэнли: кто же поднимет трофей?

В НХЛ наступает самая горячая пора сезона — стартует розыгрыш Кубка Стэнли. 16 лучших команд по итогам регулярного чемпионата будут оспаривать трофей. К сожалению, не пробился в матчи на вылет «Вашингтон» Александра Овечкина, вне плей-офф остался действующий чемпион — «Флорида», но всё равно российским болельщикам будет за кого поболеть. Ведь из участников розыгрыша только в «Баффало» нет россиян. Однако кто же станет чемпионом? Давайте изучать, кого букмекеры видят главными претендентами на Кубок.

«Колорадо» — 5.50

Чемпионы регулярки прошли первую часть сезона спокойно и уверенно. За «лавин» играют Захар Бардаков и Валерий Ничушкин. В последние годы «Колорадо» всегда наверху, но взять Кубок Стэнли получилось только в 2022 году. В первом раунде «Эвеланш» сыграет с «Лос-Анджелесом» (60.00). Вряд ли «короли» смогут совершить сенсацию, хотя Артемий Панарин, конечно, постарается. Шансы на проход в этой паре — 1.35 на 3.20 в пользу «лавин».

«Каролина» — 6.50

Ещё один вечный претендент на Кубок Стэнли, который, правда, добился успеха всего один раз, да и то 20 лет назад. На этот раз «ураганы», в составе которых Пётр Кочетков, Андрей Свечников и Александр Никишин, взяли Восточную конференцию. Ключевое слово опять же «стабильность». На старте плей-офф им выпало играть с «Оттавой» Артёма Зуба (30.00). Яркий финиш помог «сенаторам» пробиться в топ-16, но в серии первого раунда они точно не фавориты. 1.40 на 2.95 в пользу «Каролины» на проход дальше.

«Тампа-Бэй» — 7.50

За «молний» точно будут болеть многие в России. Андрей Василевский и Никита Кучеров — лидеры команды с огромным опытом. Беда «Тампы» — оборона, с ней точно нужно что-то делать, если команда хочет побороться за Кубок Стэнли. Проблемы в этой линии могут помешать уже в первом раунде с «Монреалем» (30.00), где сверкает Иван Демидов. Но пока аналитики верят в «молний» — 1.35 на 3.20.

«Вегас» — 10.00

«Вегас» провёл очень неоднозначную регулярку, сменил тренера, выдал хороший отрезок и вырвал победу в дивизионе. Встряска Джона Тортореллы дала свои плоды. Теперь одиозный тренер руководит в том числе и Иваном Барбашёвым с Павлом Дорофеевым. Есть ли перспективы в Кубке Стэнли у «рыцарей»? Сложно сказать. Начинают они путь встречей с «Ютой» (55.00). Эта команда, за которую играет Михаил Сергачёв, впервые попала в плей-офф, однако аппетит приходит во время еды. Шансы на проход — 1.40 на 2.95 в сторону «Вегаса».

«Баффало» — 11.00

Как давно «клинков» не было в плей-офф! Первый раз за 15 лет. И это после ужасного старта. Встретится «Баффало» с «Бостоном» (40.00), который вроде бы в перестройке, но ниже определённого уровня не упал. Никита Задоров и Марат Хуснутдинов помогли команде. Расклады на проход — 1.45 на 2.75 в пользу «Сэйбрз».

«Эдмонтон» — 11.00

«Нефтяники» едва не попали на «Колорадо», однако всё-таки избежали встречи с «лавинами». Повезло в том, что внутри дивизиона конкуренции почти не было. Пока что «Эдмонтон» играет без Леона Драйзайтля, но его ждут. В соперниках — «Анахайм» (40.00), которого не было в плей-офф с 2018 года. Верим в преображение «Ойлерз»? 1.53 на 2.50 — шансы прохода. Это ещё и противостояние Василия Подколзина с Павлом Минтюковым.

«Даллас» — 13.00

«Даллас» после увольнения Питера Дебура провёл добротную регулярку. Будет ли так же в плей-офф? Непонятно. Тем более что играть против «Миннесоты», которая с Кириллом Капризовым и Куинном Хьюзом (15.00) нацелена на большие свершения. А ещё «дикари» — самая российская команда в этом розыгрыше. Помимо Капризова, здесь играют Яков Тренин, Владимир Тарасенко и Данила Юров. И здесь аналитики никому не могут отдать предпочтение — 1.90 на 1.90.

«Питтсбург» — 25.00

Ренессанс ветеранов «Питтсбурга» позволил команде попасть в плей-офф. Хорошая работа менеджмента и тренерского штаба. И соперник по первому раунду вполне проходимый. «Филадельфия» (35.00) болталась на грани почти весь чемпионат, но смогла запрыгнуть в последний вагон благодаря финишному спурту. В Кросби, Малкина и компанию верят чуть больше — 1.65 на 2.25.