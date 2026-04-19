Кучеров и Василевский откроют серию с «Монреалем» победой

Первый матч серии 1/8 финала Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Монреаль Канадиенс» запланирован на 20 апреля, стартовое вбрасывание состоится в 0:45 мск. Игра пройдёт в Тампе, «Лайтнинг» получили преимущество своей площадки за счёт тай-брейка по победам в основное время.

Коэффициенты на первый матч «Тампа-Бэй» — «Монреаль» 20 апреля 2026 года

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Тампа-Бэй» в основное время предлагается с коэффициентом 1.90. Победа «Монреаля» оценивается коэффициентом 3.10. Ничейный исход и овертайм можно найти в линии за 4.20.

При этом аналитики ждут высокой результативности. Тотал больше 5.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.71, а тотал меньше 5.5 шайбы — с коэффициентом 2.14.

Прогноз на первый матч серии «Тампа-Бэй» — «Монреаль» в плей-офф НХЛ

Для «Тампы» это серия, в которой важно сразу напомнить о своём статусе. По итогам регулярного чемпионата команды были близки: у «Лайтнинг» 50 побед и 106 очков, у «Канадиенс» — 48 побед и тоже 106 очков. Но именно «Тампа» стала второй в Атлантическом дивизионе и получила домашний лёд благодаря преимуществу по победам в основное время.

При этом «Монреаль» нельзя воспринимать как удобного соперника. Теперь уже нет. Особенно «Тампе». В сезонной серии канадцы были чуть впереди: две победы в основное время при одном поражении в основное и одном по буллитам. Плюс две последние очные встречи после 31 марта забрали с общим счётом 6:2. Это важный сигнал: команда Мартена Сен-Луи знает, как сбивать темп «Тампы» и ограничивать её звёздную атаку.

Но у хозяев есть очень сильный аргумент — плей-оффный опыт и вратарская позиция. Андрей Василевский завершил регулярку с 2,31 пропущенной шайбы за матч и 91,2% отражённых бросков. Кроме того, у него за плечами 120 матчей Кубка Стэнли и две победы в турнире, тогда как у предполагаемой вратарской пары «Монреаля» суммарно всего шесть матчей в плей-офф НХЛ.

Атака у обеих команд мощная. У «Тампы» снова главный мотор — Никита Кучеров: 130 очков в регулярке, 44 гола и 86 передач. У «Монреаля» тоже есть чем отвечать: Ник Сузуки набрал 101 очко, Коул Кофилд забросил 51 шайбу, а новичок Иван Демидов добавил 62 очка. Поэтому совсем сухой и закрытой игры ждать не стоит, равно как и игры в одну калитку.

Расклад здесь достаточно понятный. «Монреаль» опасен, свеж и уже дважды обыгрывал «Лайтнинг», поэтому брать победу хозяев в основное время немного рискованно. Но дома, с Василевским, Кучеровым и большим кубковым опытом они всё равно ближе к стартовой победе в серии. Так что мы бы взяли именно П1.

Ставка: «Тампа-Бэй» победит в основное время за 1.90.