«Байер» — «Бавария». Гарри Кейн и ещё один трофей

22 апреля в матче полуфинала Кубка Германии встретятся «Байер» и «Бавария». Игра пройдёт на стадионе «БайАрена» в Леверкузене. Стартовый свисток запланирован на 21:45 мск.

Коэффициенты на матч Кубка Германии «Байер» — «Бавария» 22 апреля 2026 года

Букмекеры отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Баварии» предлагается с коэффициентом 1.70. Победа «Байера» оценивается коэффициентом 4.54. Ничейный исход можно найти в линии за 4.52.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.10, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.38. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.40.

Прогноз на матч 1/2 финала Кубка Германии «Байер» — «Бавария»

Здесь вам не Италия: никаких ответных матчей в полуфинале Кубка Германии не предусмотрено. Одна игра, 90 минут (в особых случаях чуть больше), победитель идёт дальше. Разумеется, такой формат на руку аутсайдеру, то есть «Байеру». Чистая математика: выстоять с «Баварией» 90 минут реальнее, чем 180.

Другое дело, что шансы в любом случае остаются скромными. Мюнхенцы чудо как хороши! Венсан Компани выстроил узнаваемый футбол: постоянное давление, смелость, высокая линия обороны, использование широчайшего арсенала Гарри Кейна. Наблюдать за командой приятно, пытаться остановить её — больно.

Вне зависимости от турнира, о котором идёт речь. В немецкой Бундеслиге дортмундская «Боруссия» честно пыталась оживить интригу, в какой-то момент забрезжило что-то вроде надежды. Очная встреча расставила всё по местам: дортмундцы заслуживают самых тёплых слов, но совладать с гегемоном оказались не способны. А теперь баварцы и вовсе отпраздновали досрочное чемпионство.

В Лиге чемпионов «Бавария» особенно эффективна: убирает с пути всех подряд и много создаёт. Даже магия мадридского «Реала» оказалась бессильна. Впереди полуфинал. С Кубком Германии выходит попроще: мюнхенцы отправили под откос скромный «Веен» (3:2), разгромили «Кёльн» (4:1), затем разобрались с «Унионом» (3:2) и «РБ Лейпциг» (2:0). Пора посетить Леверкузен.

«Байер» сражается за зону Лиги чемпионов в Бундеслиге, зато в Кубке добрался до полуфинала. Три соперника из четырёх были откровенно проходными, однако в 1/8 финала прошли «Боруссию» в Дортмунде. А это кое-чего стоит. Разница в классе очевидна, хотя игровой стиль даёт хозяевам кое-какие шансы. При Каспере Юльманне действуют прагматично, без ветра в голове.

Собственно, пять недель назад на своём поле уже отбирали у «Баварии» очки — 1:1. Правда, там Мюнхен с 42-й минуты действовал в меньшинстве, а на 84-й минуте остался вдевятером. Фавориту после досрочной победы уже можно не думать о Бундеслиге, так что ждём близкого к оптимальному состава и качественного футбола. «Байер» достаточно хорош, чтобы создать проблемы. А «Бавария» достаточно хороша, чтобы их преодолеть.

Ставка: «Бавария» победит за 1.70.