«Аталанта» — «Лацио». На кону судьба сезона

22 апреля в ответном матче полуфинала Кубка Италии встретятся «Аталанта» и «Лацио». Игра пройдёт на стадионе «Атлети Адзурри» в Бергамо. Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск. Первая игра завершилась вничью — 2:2.

Коэффициенты на матч Кубка Италии «Аталанта» — «Лацио» 22 апреля 2026 года

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Аталанты» предлагается с коэффициентом 1.75. Победа «Лацио» оценивается коэффициентом 4.94. Ничейный исход можно найти в линии за 3.82.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.02, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.84. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.77.

Прогноз на матч Кубка Италии «Аталанта» — «Лацио»

Кубок Италии закрутился на славу: с одной стороны, сенсаций хватало, с другой — в полуфиналах случайных лиц нет. Что особенно приятно, первые матчи получились плотными и довели интригу до высших значений. Если «Интер» с «Комо» отнеслись друг к другу с большим уважением и выдали скучные нули, то наши герои пленных не брали.

В первом тайме обошлись без голов, зато сразу после перерыва как начали, так и не сумели остановиться. А мы что — мы только рады! Стреляли по очереди: первые голы команд разделили четыре минуты, а вторые — три. Эмоции, зрелище, страсть. И 2:2 перед ответным матчем — как обещание, что самое интересное впереди.

«Аталанта» здорово чувствовала себя на внутренней арене. В чемпионате Италии не проигрывала с 1 марта, даже у «Интера» на выезде зацепила ничью. Однако 11 апреля ничего не смогла поделать с «Ювентусом». Пропустила в дебюте второго тайма, много атаковала и часто била по воротам, однако в основном из-за штрафной. С реализацией было так себе.

Тем самым шансы бергамасков зацепиться за шестую строчку заметно снизились. Возможность исправиться будет, но теперь нужно идти по очень мощному графику и рассчитывать, что кто-то из топ-6 допустит пару-тройку осечек. В общем, через Кубок Италии пробиться в еврокубки проще: осталось два шага, да и трофеями клуб не избалован.

«Лацио» в Серии А давно ни на что не претендует, тихо-мирно дрейфует в середине турнирной таблицы. Для римлян значимость Кубка ещё выше: шанс превратить откровенно нервный сезон с трансферными банами, внезапными продажами ключевых футболистов и руганью тренера с президентом в тот самый год. Мотивация высочайшая.

Что важно отметить: при всех своих трудностях пропускают подопечные Маурицио Сарри редко, а до первого полуфинала четыре очные встречи кряду оказались «низовыми». Более того — даже голы в обе стороны на указанном отрезке случились лишь однажды. На кону судьба сезона, так что ждём повышенной осторожности. Тотал меньше 2.5 мяча за 2.02 напрашивается.

Ставка: тотал меньше 2.5 гола за 2.02.