«Барселона» — «Сельта». После еврокубковой боли

22 апреля состоится матч 33-го тура Ла Лиги «Барселона» — «Сельта». Игра пройдёт в Барселоне на «Спотифай Камп Ноу», стартовый свисток запланирован на 22:30 мск.

Коэффициенты на матч «Барселона» — «Сельта» 22 апреля 2026 года

Букмекеры отдают явное предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Барселоны» предлагается с коэффициентом 1.22. Победа «Сельты» оценивается коэффициентом 10.00. Ничейный исход можно найти в линии за 6.25.

При этом аналитики ждут результативной встречи. Тотал больше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.30, а тотал меньше 2.5 мяча — с коэффициентом 3.50. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.67.

Прогноз на матч чемпионата Испании «Барселона» — «Сельта»

«Барселона» не может позволить себе просто переваривать еврокубковое разочарование. Команда Ханси Флика лидирует в Ла Лиге с 79 очками после 31 матча и опережает ближайшего преследователя на девять очков. До конца чемпионата осталось семь туров. Каждый следующий шаг приближает каталонцев к титулу, посыпать голову пеплом и расслабляться раньше времени всё же не стоит.

При этом дома «Барселона» выглядит почти безупречно. 16 побед в 16 домашних матчах Ла Лиги, разность мячей 51:9 и лучший домашний набор очков. Да и свежие результаты внушают доверие: 2:1 с «Атлетико» в гостях и 4:1 – с «Эспаньолом» дома. Да, между ними были 0:2 от того же «Атлетико» в Лиге чемпионов и затем победа 2:1 в ответке, которая всё равно не спасла от вылета. Но в Примере «Барса» безупречна.

У «Сельты» турнирное положение тоже вполне себе: шестое место и 44 очка после 31 тура. Более того, можно грезить о Лиге чемпионов. Если Испания удержит вторую строчку в сезонном рейтинге УЕФА, то получит пятый слот. «Сельта» отстаёт от топ-5 всего на два очка. При этом галисийцы смотрятся очень достойно на выезде — 27 очков в 15 гостевых матчах.

Большой минус в том, что именно перед поездкой в Барселону фон у команды Клаудио Хиральдеса тяжёлый: 0:3 с «Овьедо» в Ла Лиге, 0:3 с «Фрайбургом» в первом четвертьфинале Лиги Европы и 1:3 дома – в ответной встрече еврокубка. Получается, календарь бьёт по свежести и настроению, а оборона слишком часто даёт трещину в последнее время.

Добавим к этому, что в первом круге «Барселона» выиграла в Виго со счётом 4:2. Статус фаворита неоспорим. Кроме того, если судить по очным матчам, то всё вообще давно тяготеет к голевому сценарию. Это и логично: «Сельта» умеет цепляться за эпизоды, но темпу и классу «Барселоны» всё равно сложно что-либо противопоставить.

Расклад здесь понятный. Каталонцы слишком сильны, чтобы после вылета из Лиги чемпионов ещё и терять очки с соперником, который только что прошёл через очень тяжёлую еврокубковую неделю. Однако и просто брать чистую победу хозяев за скромный коэффициент не так интересно. Гораздо живее смотрится вариант, при котором обе стороны забьют, а тотал пробьёт «верх».

Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за 1.81.