«ПСЖ» — «Нант». Без резких движений

22 апреля состоится перенесённый матч 26-го тура французской Лиги 1 «ПСЖ» — «Нант». Игра пройдёт в Париже на «Парк де Пренс», стартовый свисток запланирован на 20:00 мск.

Коэффициенты на матч Лиги 1 «ПСЖ» — «Нант» 22 апреля 2026 года

Букмекеры отдают явное предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «ПСЖ» предлагается с коэффициентом 1.20. Победа «Нанта» оценивается коэффициентом 14.00. Ничейный исход можно найти в линии за 7.80.

При этом аналитики ждут достаточно результативной встречи. Тотал больше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.30, а тотал меньше 2.5 мяча — с коэффициентом 3.30. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.83.

Прогноз на матч чемпионата Франции «ПСЖ» — «Нант»

«ПСЖ» нужно просто перелистнуть неудачу и жить следующей вывеской. Парижане лидируют в Лиге 1, а матч с «Нантом» — это перенесённая игра 26-го тура, которую нужно забирать, чтобы не давать преследователям поводов оживить интригу. А ведь фон у команды Луиса Энрике неоднозначный: совсем недавно она прошла «Ливерпуль» в Лиге чемпионов, но затем дома уступила «Лиону» — 1:2.

Если смотреть на свежую форму хозяев, то они всё равно выглядит сильно. До поражения от «Лиона» парижане уверенно обыграли «Тулузу» (3:1), а ещё раньше разгромили «Ниццу» — 4:0. То есть даже при плотном графике и еврокубковом напряжении команда остаётся очень мощной, особенно дома. Осечка с «Лионом» здесь скорее выглядит поводом для реакции, чем сигналом о системном спаде.

У «Нанта» задача совсем другая — выживание. Команда идёт 17-й, но в последние недели хотя бы начала цепляться за очки: были 2:0 с «Гавром», затем 0:0 с «Метцем», 0:0 с «Осером» и совсем свежие 1:1 — с «Брестом», где победа ушла в концовке. Получается, гости прибавили в организованности, но по-прежнему живут в очень экономном и закрытом футболе.

В первом круге «ПСЖ» выиграл в Нанте всего 1:0. То есть даже на старте сезона, когда никаких отвлекающих факторов у парижан не было, лёгкой прогулки не получилось. А сейчас, когда у них в голове полуфинал Лиги чемпионов с «Баварией», совсем неудивительно ожидать прагматичный сценарий.

Расклад здесь видится довольно понятный. «ПСЖ» просто намного сильнее, поэтому победа его напрашивается сама собой. Однако «Нант» в последнее время слишком часто выкачивает из матчей воздух, да и парижане после 1:2 от «Лиона» вряд ли захотят устраивать ещё один хаотичный вечер. Поэтому тотал меньше 3.5 мяча выглядит шикарно.

Ставка: тотал меньше 3.5 мяча за 2.02.