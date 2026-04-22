Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Статьи

Барселона — Сельта: прогноз на матч 22 апреля 2026 года, где смотреть бесплатно, какой канал, счёт, голы, прямой эфир, составы

«Барселона» после вылета из Лиги чемпионов, а Кейн идёт за Кубком Германии
Алексей Анисимов Алексей Серяков
Экспресс на футбольные матчи 22 апреля 2026 года
Комментарии
Экспресс на футбольные матчи 22 апреля 2026 года.

Сегодня, 22 апреля, на европейской арене много интересных футбольных матчей. Отдельное внимание рекомендуем обратить на встречи «Барселона» — «Сельта» в Примере и «Байер» — «Бавария» в полуфинале Кубка Германии. «Барселона» попытается оправиться от вылета из Лиги чемпионов, а «Бавария» – в двух шагах от очередного титула.

Прогноз на матч «Барселона» — «Сельта»

Испания — Примера . 33-й тур
22 апреля 2026, среда. 22:30 МСК
Барселона
Не начался
Сельта
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Барселона» не может позволить себе просто переваривать еврокубковое разочарование. Команда Ханси Флика лидирует в Ла Лиге с 79 очками после 31 матча и опережает ближайшего преследователя на шесть очков при игре в запасе. До конца чемпионата осталось семь туров. Каждый следующий шаг приближает каталонцев к титулу, посыпать голову пеплом и расслабляться раньше времени всё же не стоит.

Дома «Барселона» выглядит почти безупречно. 16 побед в 16 домашних матчах Ла Лиги, разность мячей 51:9 и лучший домашний набор очков. Да и свежие результаты внушают доверие: 2:1 с «Атлетико» в гостях и 4:1 с «Эспаньолом» дома. Да, между ними были 0:2 с тем же «Атлетико» в Лиге чемпионов и затем победа 2:1 в ответке, которая всё равно не спасла от вылета. Однако в Примере «Барса» безупречна.

Добавим к этому, что в первом круге «Барселона» выиграла в Виго со счётом 4:2. Статус фаворита неоспорим. Кроме того, если судить по очным матчам, то всё вообще давно тяготеет к голевому сценарию. Это и логично: «Сельта» умеет цепляться за эпизоды, но темпу и классу «Барселоны» всё равно сложно что-либо противопоставить. Голы будут в обе стороны, а тотал пробьёт «верх».

Прогноз на матч «Байер» — «Бавария»

Кубок Германии . 1/2 финала
22 апреля 2026, среда. 21:45 МСК
Байер
Не начался
Бавария
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Здесь вам не Италия: никаких ответных матчей в полуфинале Кубка Германии не предусмотрено. Одна игра, 90 минут (в особых случаях чуть больше), победитель идёт дальше. Разумеется, такой формат на руку аутсайдеру, то есть «Байеру». Чистая математика: выстоять с «Баварией» 90 минут реальнее, чем 180. Другое дело, что шансы в любом случае остаются скромными. Мюнхенцы чудо как хороши!

Вне зависимости от турнира, о котором идёт речь. Баварцы отпраздновали досрочное чемпионство в Германии, а в Лиге чемпионов убрали с дороги мадридский «Реал». Пора посетить Леверкузен в Кубке Германии. У Гарри Кейна, кстати, такого трофея в коллекции ещё нет, так что мотивация будет весьма и весьма.

Пять недель назад на своём поле леверкузенцы отобрали у «Баварии» очки — 1:1. Правда, там Мюнхен с 42-й минуты действовал в меньшинстве, а на 84-й минуте остался вдевятером. Однако фавориту после досрочной победы уже можно не думать о Бундеслиге, так что ждём близкого к оптимальному состава и качественного футбола. «Байер» достаточно хорош, чтобы создать проблемы. А «Бавария» достаточно хороша, чтобы их преодолеть.

  • Ставка 1: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча в матче «Барселона» — «Сельта» за 1.81.
  • Ставка 2: «Бавария» победит «Байер» за 1.70.

Общий коэффициент: 1.81 х 1.70 = 3.07.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android