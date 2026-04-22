«Барселона» после вылета из Лиги чемпионов, а Кейн идёт за Кубком Германии

Сегодня, 22 апреля, на европейской арене много интересных футбольных матчей. Отдельное внимание рекомендуем обратить на встречи «Барселона» — «Сельта» в Примере и «Байер» — «Бавария» в полуфинале Кубка Германии. «Барселона» попытается оправиться от вылета из Лиги чемпионов, а «Бавария» – в двух шагах от очередного титула.

Прогноз на матч «Барселона» — «Сельта»

«Барселона» не может позволить себе просто переваривать еврокубковое разочарование. Команда Ханси Флика лидирует в Ла Лиге с 79 очками после 31 матча и опережает ближайшего преследователя на шесть очков при игре в запасе. До конца чемпионата осталось семь туров. Каждый следующий шаг приближает каталонцев к титулу, посыпать голову пеплом и расслабляться раньше времени всё же не стоит.

Дома «Барселона» выглядит почти безупречно. 16 побед в 16 домашних матчах Ла Лиги, разность мячей 51:9 и лучший домашний набор очков. Да и свежие результаты внушают доверие: 2:1 с «Атлетико» в гостях и 4:1 с «Эспаньолом» дома. Да, между ними были 0:2 с тем же «Атлетико» в Лиге чемпионов и затем победа 2:1 в ответке, которая всё равно не спасла от вылета. Однако в Примере «Барса» безупречна.

Добавим к этому, что в первом круге «Барселона» выиграла в Виго со счётом 4:2. Статус фаворита неоспорим. Кроме того, если судить по очным матчам, то всё вообще давно тяготеет к голевому сценарию. Это и логично: «Сельта» умеет цепляться за эпизоды, но темпу и классу «Барселоны» всё равно сложно что-либо противопоставить. Голы будут в обе стороны, а тотал пробьёт «верх».

Прогноз на матч «Байер» — «Бавария»

Здесь вам не Италия: никаких ответных матчей в полуфинале Кубка Германии не предусмотрено. Одна игра, 90 минут (в особых случаях чуть больше), победитель идёт дальше. Разумеется, такой формат на руку аутсайдеру, то есть «Байеру». Чистая математика: выстоять с «Баварией» 90 минут реальнее, чем 180. Другое дело, что шансы в любом случае остаются скромными. Мюнхенцы чудо как хороши!

Вне зависимости от турнира, о котором идёт речь. Баварцы отпраздновали досрочное чемпионство в Германии, а в Лиге чемпионов убрали с дороги мадридский «Реал». Пора посетить Леверкузен в Кубке Германии. У Гарри Кейна, кстати, такого трофея в коллекции ещё нет, так что мотивация будет весьма и весьма.

Пять недель назад на своём поле леверкузенцы отобрали у «Баварии» очки — 1:1. Правда, там Мюнхен с 42-й минуты действовал в меньшинстве, а на 84-й минуте остался вдевятером. Однако фавориту после досрочной победы уже можно не думать о Бундеслиге, так что ждём близкого к оптимальному состава и качественного футбола. «Байер» достаточно хорош, чтобы создать проблемы. А «Бавария» достаточно хороша, чтобы их преодолеть.

Экспресс на футбольные матчи 22 апреля 2026 года

Ставка 1: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча в матче «Барселона» — «Сельта» за 1.81.

обе забьют и тотал больше 2.5 мяча в матче «Барселона» — «Сельта» за 1.81. Ставка 2: «Бавария» победит «Байер» за 1.70.

Общий коэффициент: 1.81 х 1.70 = 3.07.