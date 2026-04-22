Топ-матч в РПЛ «Локомотив» — «Зенит», Сафонов в Лиге 1 и Кубок Италии

На этой неделе еврокубковых соревнований нет, но это не значит, что можно расслабиться. Сегодня, 22 апреля, следим не только за РПЛ и Матвеем Сафоновым в Лиге 1, но и за Кубком Италии, где пришло время ответных полуфиналов.

Прогноз на матч «Локомотив» — «Зенит»

Состав у гостей гораздо мощнее, а уж скамейка запасных — и подавно. Однако рисунок игры полностью на руку «Локомотиву»: именно хозяева окажутся в благоприятной ситуации. Москвичи используют низкий оборонительный блок и не увлекаются прессингом, зато лучше всех в РПЛ действуют на пространстве. Быстро и умно выбежать в контратаку, за пару передач пройти от штрафной до штрафной — всегда пожалуйста, обращайтесь.

«Зенит», напротив, привык страдать против закрытых команд: гоняет мяч с фланга на фланг, грузит в штрафную, однако без фантазии. Подопечным Сергея Семака придётся действовать смелее, ведь ничья их никак не устроит. Значит, шансы забить у хозяев появятся. Берём ИТБ 1 гола «Локомотива» за 1.95.

Прогноз на матч «ПСЖ» — «Нант»

«ПСЖ» нужно просто перелистнуть неудачу и жить следующей вывеской. Парижане лидируют в Лиге 1, а матч с «Нантом» — это перенесённая игра 26-го тура, которую нужно забирать, чтобы не давать преследователям поводов оживить интригу. А ведь фон у команды Луиса Энрике неоднозначный: совсем недавно она прошла «Ливерпуль» в Лиге чемпионов, однако затем дома уступила «Лиону» — 1:2.

У «Нанта» задача совсем другая — выживание. Команда идёт 17-й, но в последние недели хотя бы начала цепляться за очки. Прибавила в организованности, однако по-прежнему живёт в очень экономном и закрытом футболе. «ПСЖ» просто намного сильнее, поэтому победа хозяев напрашивается сама собой. Но надо думать и о «Баварии» в полуфинале Лиги чемпионов, а потому обходиться малой кровью в Лиге 1. Тотал меньше 3.5 мяча выглядит шикарно.

Прогноз на матч «Аталанта» — «Лацио»

Шансы бергамасков зацепиться за шестую строчку заметно снизились. Возможность исправиться будет, но теперь нужно идти по очень мощному графику и рассчитывать, что кто-то из топ-6 допустит пару-тройку осечек. В общем, через Кубок Италии пробиться в еврокубки проще: осталось два шага, да и трофеями клуб не избалован. «Лацио» же в Серии А давно ни на что не претендует и потому тоже сосредоточен на Кубке Италии.

Что важно отметить: при всех своих трудностях пропускают подопечные Маурицио Сарри редко, а до первого полуфинала четыре очные встречи кряду оказались «низовыми». Более того, даже голы в обе стороны на указанном отрезке случились лишь однажды. На кону судьба сезона, так что ждём повышенной осторожности от обеих команд. Тотал меньше 2.5 мяча напрашивается.

Экспресс на футбол 22 апреля 2026 года

тотал меньше 3.5 мяча в матче «ПСЖ» — «Нант» за 2.02.

тотал меньше 3.5 мяча в матче «ПСЖ» — «Нант» за 2.02. Ставка 3: тотал меньше 2.5 гола в матче «Аталанта» — «Лацио» за 2.02.

Общий коэффициент: 1.95 х 2.02 х 2.02 = 7.95.