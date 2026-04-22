Капризов и голы — в третьем матче серии «Миннесота» — «Даллас»

23 апреля состоится третий матч серии первого раунда Кубка Стэнли «Миннесота» — «Даллас». Игра пройдёт в Сент-Поле на «Grand Casino Arena», стартовое вбрасывание запланировано на 4:30 мск. Перед выездом в Миннесоту счёт в серии стал 1-1.

Коэффициенты на третий матч «Миннесота» — «Даллас» 23 апреля 2026 года

Букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Миннесоты» в основное время предлагается с коэффициентом 2.23. Победа «Далласа» оценивается коэффициентом 2.70.

При этом аналитики ждут достаточно результативной встречи. Тотал больше 5.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.78, а тотал меньше 5.5 шайбы — с коэффициентом 2.04.

Прогноз на третий матч серии «Миннесота» — «Даллас» в плей-офф НХЛ

«Миннесоте» не стоит сильно радоваться удачному старту серии. Да, команда Джона Хайнса очень громко открыла противостояние, разгромив «Даллас» со счётом 6:1 в гостях, однако уже во второй встрече уступила 2:4. Преимущество домашнего льда не украдено окончательно, но, с другой стороны, первая пощёчина для «Старз» есть. Тут можно и нужно бороться.

Переход серии в Сент-Пол здесь очень важен. «Уайлд» провели регулярку с балансом 23-18, а всего набрали 104 очка, финишировав на седьмом месте в сводной таблице. У «Далласа» регулярка получилась сильнее — 112 очков, однако теперь команда едет на чужой лёд после двух очень разных матчей, где темп и контроль постоянно качались из стороны в сторону.

У гостей весомый плюс в том, что они правильно отреагировали на провал в первой игре. Во втором матче Уайатт Джонстон оформил дубль, Мэтт Дюшейн добавил гол и передачу, а Джейк Эттингер выглядел спокойнее, чем в стартовой встрече. То есть «Даллас» подтвердил, что расклеиваться никто не собирается. В атаке у него по-прежнему хватает лидеров, чтобы наказывать соперника за малейшие провалы.

Но и проблемы у «Старз» никуда не делись. Роопе Хинц не сыграет и в третьем матче, а это одна из самых чувствительных потерь в центре нападения. У «Миннесоты» тоже есть кадровый вопрос: Матс Цуккарелло пропустил вторую игру из-за повреждения верхней части тела. То есть обе команды подходят к матчу не в идеальном составе, а это ещё сильнее толкает игру в сторону нестабильного, нервного сценария.

Другой любопытный факт. «Миннесота» завершила регулярку с третьим большинством в лиге — 25,2%, у «Далласа» оно было ещё лучше — 28,6%. Плюс у обеих команд хватает элитных исполнителей: у Джейсона Робертсона 96 очков в регулярке, у Кирилла Капризова — 89, а Джонстон вообще стал лучшим в НХЛ по количеству голов в большинстве — 27. На таком фоне два первых матча с семью и шестью шайбами не выглядят случайными.

«Уайлд» дома вполне способны снова поймать свою игру, особенно если сумеют вернуть ту агрессию, что была в первом матче. Но «Старз» показали, что умеют быстро перестраиваться по ходу серии и не рассыпаются после тяжёлых поражений. Поэтому в исход лезть опасно. У обеих команд хватает спецбригад, звёзд и остроты впереди, чтобы снова пробить «верх».

Ставка: тотал больше 5.5 шайбы за 1.78.