Акрон — Динамо Махачкала: прогноз и трансляция матча 23 апреля 2026 года

«Акрон» — «Динамо» Махачкала. Дзюба и борьба за выживание
Алексей Анисимов
«Акрон» — «Динамо» Махачкала: прогноз на матч
Обе команды нуждаются в очках, чтобы остаться в РПЛ.

23 апреля состоится матч 26-го тура РПЛ «Акрон» — «Динамо» Махачкала. Игра пройдёт в Самаре на «Солидарность Самара Арене», стартовый свисток запланирован на 17:30 мск.

Коэффициенты на матч «Акрон» — «Динамо» Махачкала 23 апреля 2026 года

Букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Акрона» предлагается с коэффициентом 2.45. Победа махачкалинского «Динамо» оценивается коэффициентом 3.05. Ничейный исход можно найти в линии за 3.20.

При этом аналитики не ждут высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.64, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.12. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.00.

Прогноз на матч чемпионата России «Акрон» — «Динамо» Махачкала

Российская Премьер-лига. 26-й тур
23 апреля 2026, четверг. 17:30 МСК
Акрон
Тольятти
Не начался
Динамо Мх
Махачкала
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Для обеих команд это матч из категории «набрать очки любой ценой». После 25 туров у «Акрона» 23 очка и 13-е место, у махачкалинского «Динамо» тоже 23 очка, но 11-я строчка. Отрыв от опасной зоны минимальный, и это прямые конкуренты. Так что здесь на первый план выходит далеко не красота футбола, а нервы и характер.

У «Акрона» форма тревожная, хотя мёртвой её тоже не назовёшь. Команда не выиграла ни одного из девяти последних матчей РПЛ, однако в прошлом туре сыграла 1:1 с «Рубином», причём удержала ничью вдесятером. До этого были 2:3 с московским «Динамо», 1:2 с ЦСКА и 1:5 с «Локомотивом». Очки даются тяжело, но и полного развала тоже нет.

У махачкалинского «Динамо» картина очень похожая, только футбол более сухой. Команда проиграла «Зениту» со счётом 0:1, перед этим сыграла 1:1 с «Локомотивом», 2:2 с «Балтикой» и ранее проиграла ЦСКА — 1:3. Получается, соперник у «Акрона» неприятный и терпеливый, однако с атакой тоже хватает проблем. Несмотря на все заявления Вадима Евсеева о стремлении играть смелее впереди.

В первом круге команды сыграли вничью — 1:1. Дело было в Каспийске. Тогда тоже не было ощущения, что кто-то способен добиться результат своим темпом или классом – много борьбы, мало пространства и очень тонкий баланс.

Команды слишком близки по положению и слишком нервно живут внизу таблицы. Обеим нужны очки. Хозяева, возможно, могут быть чуть ближе к победе за счёт фактора своего поля и фигуры Артёма Дзюбы. Несмотря на возраст, российский нападающий регулярно приносит пользу. Однако мы бы ждали ничью. Махачкалинцы дают сейчас бой абсолютно каждому.

Ставка: ничья за 3.20.

