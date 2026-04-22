«Спартак» — «Краснодар». Помочь себе, спасти «Зенит»

Если красно-белые наберут очки, в Санкт-Петербурге будут очень благодарны.

23 апреля состоится матч 26-го тура РПЛ «Спартак» — «Краснодар». Игра пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Стартовый свисток запланирован на 19:45 мск.

Коэффициенты на матч РПЛ «Спартак» — «Краснодар» 23 апреля 2026 года

Букмекеры не видят фаворита. Сделать ставку на победу «Спартака» предлагается с коэффициентом 2.58. Победа «Краснодара» оценивается коэффициентом 2.64. Ничейный исход можно найти в линии за 3.83.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.94, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.92. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.73.

Прогноз на матч чемпионата России «Спартак» — «Краснодар»

О, эта игра изобилует интересными сюжетами и пересечениями. Пропустить нельзя: столько всего замешано! Во-первых, само по себе противостояние что надо. В последнее время очные встречи получаются яркими и непредсказуемыми. Достаточно взглянуть на результаты — 2:1 в пользу «Краснодара», 3:0 в пользу «Спартака», 3:0 в пользу «Краснодара». И голы есть, и интрига на месте.

Во-вторых, у обеих команд предельно конкретная турнирная мотивация, а это всегда приятно. «Спартак» сражается за медали: находится за пределами тройки, но плотность в этой части таблицы такая высокая, что каждое очко буквально на вес бронзы. Почему не золота? Потому что есть «Краснодар» и «Зенит».

Второй год подряд именно они определяют чемпиона. И это, естественно, в-третьих. Как вам такой сюжетец: победа над действующим чемпионом всегда приятна, к тому же повысит шансы на третье место. Порадовать болельщиков на своём поле внушительным скальпом — звучит замечательно, правда?

В то же время главным победителем подобного исхода окажется «Зенит». Тогда «Спартак», лишивший петербуржцев шанса на один трофей (выбил их из Кубка России, причём в Северной столице, да ещё и в затяжной серии пенальти), заметно приблизит их к другому. Лихо закручено!

Впрочем, это всё словесные игры. Реальная игра обещает получиться бодрой и нервной. Нужно учитывать, что с выездными матчами у «Краснодара» по весне так себе. Очень натужные победы в Сочи и Грозном, оба раза на первый план выходили судьи. А также ничья в Санкт-Петербурге, где долгое время «Зенит» смотрелся на голову выше. Грубо говоря, отскочили.

«Спартак» дома вроде бы результативен и продуктивен, однако предыдущий визит «Краснодара» обернулся чувствительными 0:3. Интереснее другой тренд: обычно первого гола долго ждать не приходится. В 12 предыдущих очных встречах к перерыву счёт был открыт, зачастую одним мячом соперники не ограничивались. А ведь на тотал больше 1 гола в первом тайме дают приятный коэффициент 1.85. Берём.

Ставка: тотал больше 1 гола в первом тайме за 1.85.