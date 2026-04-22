«Ахмат» — «Балтика». Искра, буря, безумие

23 апреля состоится матч 26-го тура РПЛ «Ахмат» — «Балтика». Игра пройдёт на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном. Стартовый свисток запланирован на 19:45 мск.

Коэффициенты на матч РПЛ «Ахмат» — «Балтика» 23 апреля 2026 года

Букмекеры не видят явного фаворита. Сделать ставку на победу «Ахмата» предлагается с коэффициентом 2.48. Победа «Балтики» оценивается коэффициентом 3.04. Ничейный исход можно найти в линии за 3.33.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.62, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.40. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.00.

Прогноз на матч чемпионата России «Ахмат» — «Балтика»

Вообще-то, 26-й тур чемпионата России подкинул сразу две замечательные вывески, за что огромное спасибо. Сегодня «Локомотив» примет «Зенит», а в четверг «Краснодар» наведается в гости к «Спартаку». В то же время трудно избавиться от ощущения, что самой страстной и темпераментной окажется встреча в Грозном.

Хотя казалось бы — «Ахмату» ведь ничего толком не нужно. Без особых забот грозненцы существуют в серединке турнирной таблицы: до топ-6 не достать, но и борьба за стыки не грозит ни при каких обстоятельствах. Одна проблема: попробуйте сказать Станиславу Черчесову, что его команде ничего не нужно. И посмотрите на реакцию. Только сначала, пожалуйста, отойдите хотя бы на несколько метров. Целее будете.

Строго говоря, уже к зимней паузе грозненцы добились комфортного положения. Что не помешало им во второй части сезона отобрать очки у «Локомотива» на выезде (2:2), хлопнуть ЦСКА дома (1:0), обыграть «Ростов» (1:0), вдоволь попить кровушки у «Краснодара» (0:1 и вышедший на первый план судья), а также отгрузить два мяча «Крыльям Советов».

Как-то не похоже на сытый и довольный жизнью коллектив, согласны? Пожалуй, опасение тут ровно одно: 19 апреля гостили в Москве у «Спартака», затратили много эмоций и сил. Играть по два раза за неделю «Ахмат» отвык. Вопросов по мотивации нет — Черчесов своё дело знает. А вот просадка по концентрации возможна.

У «Балтики» всё совсем просто: исторический сезон завершается, шансы на третье место сохраняются. И чего, бросать вёсла после всего пережитого и достигнутого? Да ни за что в жизни! Благо впереди у калининградцев «Акрон» и «Рубин», а конкуренты грешат. Значит, надо бороться до последнего.

«Балтика» в последнее время много забивает, да и у «Ахмата» с созиданием недурно. В первом круге соперники тоже порадовали публику: 2:0 в пользу калининградцев к 51-й минуте, затем клуб из Чечни остался вдесятером. И оставшееся время, естественно обернулось формальностью. Букмекеры результативности не ждут — вот и хорошо. На тотал больше 2 мячей дают 1.78. Надёжное предложение.

Ставка: тотал больше 2 голов за 1.78.