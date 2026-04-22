«Штутгарт» — «Фрайбург». Требуется жертва для финала

Штутгарт — Фрайбург: прогноз и трансляция матча 23 апреля 2026 года

Алексей Серяков
Выбираем спарринг-партнёра «Баварии» по решающему матчу в Кубке Германии.

23 апреля состоится матч полуфинала Кубка Германии «Штутгарт» — «Фрайбург». Игра пройдёт на стадионе «Штутгарт Арена» в Штутгарте. Стартовый свисток запланирован на 21:45 мск.

Коэффициенты на матч Кубка Германии «Штутгарт» — «Фрайбург» 23 апреля 2026 года

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Штутгарта» предлагается с коэффициентом 1.68. Победа «Фрайбурга» оценивается коэффициентом 5.13. Ничейный исход можно найти в линии за 4.23.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.27, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.67. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.70.

Прогноз на матч Кубка Германии «Штутгарт» — «Фрайбург»

В Кубке Германии всё по старинке: до путей регионов и прочих радостей жизни любители порядка не додумались, двух матчей, как в Италии, им тоже не требуется. Одна игра, 90 минут. Ну, чуть больше, если для выявления сильнейшего не хватило времени. Победитель двигается дальше, проигравший шмыгает носом и сосредотачивается на других делах. Вечная классика!

Сразу скажем: других дел у обеих команд хватает. «Фрайбургу» ничего не надо в немецкой Бундеслиге: тихонько сидит в середине турнирной таблицы и не отсвечивает. До топ-6 никак не добраться, до борьбы за выживание никак не опуститься. Можно играть в своё удовольствие и проводить ротацию.

Зато в Лиге Европы неделю назад выбили в четвертьфинале «Сельту», а там и до трофея рукой подать! Напоминаем: победитель Лиги Европы попадает в Лигу чемпионов. А вот обладателю Кубка Германии придётся довольствоваться вторым по статусу еврокубком. Важный нюанс — в финале маячит «Бавария» (ну или «Байер», что вряд ли).

У «Штутгарта» ситуация обратная: еврокубки закончились, на внутренней арене жара. В 1/8 финала Лиги Европы не совладали с «Порту», зато в Бундеслиге вовсю сражаются за место в четвёрке сильнейших и попадание в Лигу чемпионов. Швабы там уже были — понравилось. А уж призовые от УЕФА какие вкусные! Пока дела идут хорошо, хотя «Байер» с «Хоффенхаймом» сохраняют надежду.

В нынешнем сезоне соперники встречались дважды. Обменялись домашними победами. В первом круге «Фрайбург» устроил шоу: проигрывал до 81-й минуты, забил три гола подряд. На радостях ещё и красной карточкой под финальный свисток отметился. Ну, чтобы точно денёк запомнить надолго. Итог — 3:1. В начале февраля в Штутгарте тоже развязка выдалась что надо: унылые 0:0 компенсировал победный гол на 90-й минуте.

Как вы поняли, быстро открывать счёт тут не принято. А уж когда на кону финал Кубка Германии — тем более. Осторожности должно прибавиться. Брать ли тотал меньше 3 голов за 1.78 — дело вкуса. После перерыва игра вполне способна раскочегариться, если кому-то придётся отыгрываться. А вот тотал меньше 1 гола в первом тайме за 2.21 — это хорошо. В принципе, даже ТМ 1.5 мяча до перерыва за 1.60 сгодится.

Ставка: тотал меньше 1 гола в первом тайме за 2.21.

