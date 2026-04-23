РПЛ: продуктивный «Спартак», трудности «Балтики» и выживающий Дзюба

Завершаем программу 26-го тура чемпионата России по футболу. Сегодня следим за матчами «Спартак» — «Краснодар», «Ахмат» — «Балтика» и «Акрон» — «Динамо» Махачкала.
Прогноз на матч «Спартак» — «Краснодар»
О, эта игра изобилует интересными сюжетами и пересечениями. Пропустить нельзя: столько всего замешано! Во-первых, само по себе противостояние что надо. В последнее время очные встречи получаются яркими и непредсказуемыми. Достаточно взглянуть на результаты — 2:1 в пользу «Краснодара», 3:0 в пользу «Спартака», 3:0 в пользу «Краснодара». И голы есть, и интрига на месте.
«Спартак» дома результативен и продуктивен, назначение нового тренера пока себя оправдывает, однако предыдущий визит «Краснодара» обернулся чувствительными 0:3. Да и сейчас краснодарцы заслуженно претендуют на золотые медали. Интереснее другой тренд: обычно первого гола долго ждать не приходится. В 12 предыдущих очных встречах к перерыву счёт был открыт, зачастую одним мячом соперники не ограничивались. А ведь на тотал больше 1 гола в первом тайме дают приятный коэффициент 1.85. Берём.
Прогноз на матч «Ахмат» — «Балтика»
Трудно избавиться от ощущения, что самой страстной и темпераментной окажется встреча в Грозном. «Ахмату» ведь ничего толком не нужно, если смотреть в таблицу РПЛ. Одна проблема: попробуйте сказать это Станиславу Черчесову. Грозненцы как-то не похоже на сытый и довольный жизнью коллектив. У «Балтики» всё совсем просто: исторический сезон завершается, шансы на третье место сохраняются. И чего, бросать вёсла после всего пережитого и достигнутого? Да ни за что в жизни!
«Балтика» в последнее время много забивает, да и у «Ахмата» с созиданием недурно. В первом круге соперники тоже порадовали публику: 2:0 в пользу калининградцев к 51-й минуте, затем клуб из Чечни остался вдесятером. И оставшееся время, естественно обернулось формальностью. Букмекеры результативности не ждут — вот и хорошо. На тотал больше 2 мячей дают 1.78. Надёжное предложение.
Прогноз на матч «Акрон» — «Динамо» Махачкала
Для обеих команд это матч из категории «набрать очки любой ценой». После 25 туров у «Акрона» 23 очка и 13-е место, у махачкалинского «Динамо» тоже 23 очка, но 11-я строчка. Отрыв от опасной зоны минимальный, и это прямые конкуренты. Так что здесь на первый план выходит не красота футбола, а нервы и характер. У «Акрона» форма тревожная, хотя мёртвой её тоже не назовёшь. Очки даются тяжело, но и полного развала тоже нет. У махачкалинского «Динамо» картина очень похожая, только футбол более сухой.
Получается, соперник у «Акрона» неприятный и терпеливый, однако с атакой тоже хватает проблем. Несмотря на все заявления Вадима Евсеева о стремлении играть смелее впереди. Команды слишком близки по положению и слишком нервно живут внизу таблицы. Обеим нужны очки. Хозяева, возможно, могут быть чуть ближе к победе за счёт фактора своего поля и фигуры Артёма Дзюбы. Несмотря на возраст, российский нападающий регулярно приносит пользу. Но мы бы ждали ничью. Махачкалинцы дают сейчас бой абсолютно каждому.
Экспресс на матчи РПЛ 23 апреля 2026 года
- Ставка 1: тотал больше 1 гола в первом тайме матча «Спартак» — «Краснодар» за 1.85.
- Ставка 2: тотал больше 2 голов в матче «Ахмат» — «Балтика» за 1.78.
- Ставка 3: ничья в матче «Акрон» — «Динамо» Махачкала за 3.20.
Общий коэффициент: 1.85 х 1.78 х 3.20 = 10.5.