РПЛ: продуктивный «Спартак», трудности «Балтики» и выживающий Дзюба

Завершаем программу 26-го тура чемпионата России по футболу. Сегодня следим за матчами «Спартак» — «Краснодар», «Ахмат» — «Балтика» и «Акрон» — «Динамо» Махачкала.

Прогноз на матч «Спартак» — «Краснодар»

О, эта игра изобилует интересными сюжетами и пересечениями. Пропустить нельзя: столько всего замешано! Во-первых, само по себе противостояние что надо. В последнее время очные встречи получаются яркими и непредсказуемыми. Достаточно взглянуть на результаты — 2:1 в пользу «Краснодара», 3:0 в пользу «Спартака», 3:0 в пользу «Краснодара». И голы есть, и интрига на месте.

«Спартак» дома результативен и продуктивен, назначение нового тренера пока себя оправдывает, однако предыдущий визит «Краснодара» обернулся чувствительными 0:3. Да и сейчас краснодарцы заслуженно претендуют на золотые медали. Интереснее другой тренд: обычно первого гола долго ждать не приходится. В 12 предыдущих очных встречах к перерыву счёт был открыт, зачастую одним мячом соперники не ограничивались. А ведь на тотал больше 1 гола в первом тайме дают приятный коэффициент 1.85. Берём.

Прогноз на матч «Ахмат» — «Балтика»

Трудно избавиться от ощущения, что самой страстной и темпераментной окажется встреча в Грозном. «Ахмату» ведь ничего толком не нужно, если смотреть в таблицу РПЛ. Одна проблема: попробуйте сказать это Станиславу Черчесову. Грозненцы как-то не похоже на сытый и довольный жизнью коллектив. У «Балтики» всё совсем просто: исторический сезон завершается, шансы на третье место сохраняются. И чего, бросать вёсла после всего пережитого и достигнутого? Да ни за что в жизни!

«Балтика» в последнее время много забивает, да и у «Ахмата» с созиданием недурно. В первом круге соперники тоже порадовали публику: 2:0 в пользу калининградцев к 51-й минуте, затем клуб из Чечни остался вдесятером. И оставшееся время, естественно обернулось формальностью. Букмекеры результативности не ждут — вот и хорошо. На тотал больше 2 мячей дают 1.78. Надёжное предложение.

Прогноз на матч «Акрон» — «Динамо» Махачкала

Для обеих команд это матч из категории «набрать очки любой ценой». После 25 туров у «Акрона» 23 очка и 13-е место, у махачкалинского «Динамо» тоже 23 очка, но 11-я строчка. Отрыв от опасной зоны минимальный, и это прямые конкуренты. Так что здесь на первый план выходит не красота футбола, а нервы и характер. У «Акрона» форма тревожная, хотя мёртвой её тоже не назовёшь. Очки даются тяжело, но и полного развала тоже нет. У махачкалинского «Динамо» картина очень похожая, только футбол более сухой.

Получается, соперник у «Акрона» неприятный и терпеливый, однако с атакой тоже хватает проблем. Несмотря на все заявления Вадима Евсеева о стремлении играть смелее впереди. Команды слишком близки по положению и слишком нервно живут внизу таблицы. Обеим нужны очки. Хозяева, возможно, могут быть чуть ближе к победе за счёт фактора своего поля и фигуры Артёма Дзюбы. Несмотря на возраст, российский нападающий регулярно приносит пользу. Но мы бы ждали ничью. Махачкалинцы дают сейчас бой абсолютно каждому.

Экспресс на матчи РПЛ 23 апреля 2026 года

Общий коэффициент: 1.85 х 1.78 х 3.20 = 10.5.