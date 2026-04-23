Как там за океаном? Третьи матчи первого раунда плей-офф НХЛ

Большой хоккей в НХЛ уже здесь. Первый раунд плей-офф стартовал и набрал обороты, продолжаем разговор. В ночь на 24 апреля нас ждут очередные встречи участников.

Следим за третьими матчами серий «Оттава Сенаторз» — «Каролина Харрикейнз» (0-2) и «Лос-Анджелес Кингз» — «Колорадо Эвеланш» (0-2). Игра в Оттаве стартует в 2:30 мск, а матч в Лос-Анджелесе — в 5:00.

Прогноз на третий матч серии «Оттава» — «Каролина»

«Оттава» подходит к третьему матчу в максимально неприятной, но пока ещё не безнадёжной ситуации. «Каролина» забрала обе домашние встречи — 2:0 и 3:2 в двойном овертайме — и теперь ведёт 2-0 в серии. При этом второй матч был очень показателен: команды провели почти 94 минуты на льду, а за всё это время суммарно забросили только пять шайб. Теперь серия переезжает в Оттаву, и сами «Сенаторз» попытаются опереться на тот факт, что были близки к тому, чтобы зацепиться за победу во втором матче.

Здесь очень хочется пойти в исход из-за домашней площадки «Оттавы», однако по факту рынок шайб выглядит заметно чище. В первом матче «Каролина» засушила соперника, а во втором даже при двух овертаймах тотал не пробил отметку в шесть шайб. Плюс у хозяев остаётся кадровый вопрос по Артёму Зубу, который пропустил второй матч после повреждения в первом, а это дополнительно влияет на структуру. Поэтому здесь логичнее не спорить о победителе, а заиграть тотал меньше 5.5 шайбы.

Прогноз на третий матч серии «Лос-Анджелес» — «Колорадо»

В данной паре картина очень похожая. «Колорадо» выиграл два первых матча серии со счётом 2:1 и 2:1 ОТ, а до этого ещё забрал серию и в регулярке: 3-0. То есть это не случайный локальный тренд, а вполне устойчивый рисунок противостояния. «Эвеланш» сильнее, хотя «Кингз» и умеют затягивать игру в плотный, вязкий хоккей с минимумом свободного льда. На таком фоне неудивительно, что даже при преимуществе фаворита обе стартовые встречи ушли в «низ».

Здесь нам снова больше нравится не исход, а тотал. «Колорадо» комфортно чувствует себя в таких матчах, что после второй игры прямо отметил и Николя Руа, а вратари пока тоже держат серию в рамках «низового» сценария. Уэджвуд выиграл первый матч, а во втором пропустил лишь однажды. У «Лос-Анджелеса» Форсберг в последней встрече отразил 34 броска и держал команду в игре до овертайма. При такой динамике и такой линии ставка на тотал меньше 5.5 шайбы выглядит рабочей.

Экспресс на матчи плей-офф НХЛ 24 апреля 2026 года

Ставка 1: тотал меньше 5.5 шайбы в матче «Оттава» — «Каролина» за 2.07.

Ставка 2: тотал меньше 5.5 шайбы в матче «Лос-Анджелес» — «Колорадо» за 1.96.

Общий коэффициент: 2.07 х 1.96 = 4.05.