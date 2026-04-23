Андрей Василевский охладит третий матч серии «Монреаль» — «Тампа-Бэй»

Ночью 25 апреля состоится третий матч серии первого раунда Кубка Стэнли «Монреаль» — «Тампа-Бэй». Игра пройдёт в Монреале на льду «Белл-центра», стартовое вбрасывание запланировано на 2:00 мск. После двух встреч счёт в серии равный — 1-1.

Коэффициенты на третий матч «Монреаль» — «Тампа-Бэй» 25 апреля 2026 года

Букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Тампа-Бэй» в основное время предлагается с коэффициентом 2.33. Победа «Монреаля» оценивается коэффициентом 2.65.

При этом аналитики ждут высокой результативности. Тотал больше 5.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.74, а тотал меньше 5.5 шайбы — с коэффициентом 2.14.

Прогноз на третий матч серии «Монреаль» — «Тампа-Бэй» в Кубке Стэнли

Серия пока полностью оправдывает ожидания. Два матча в Тампе ушли за пределы основного времени, и в обоих случаях цена ошибки была максимальной. «Монреаль» удивил в первой встрече хладнокровием в большинстве: Юрай Слафковски оформил хет-трик, и все три шайбы пришли в этом формате. Но уже во второй игре «Тампа» добавила в плотности, а в овертайме буквально задавила соперника, перебросав его 9:0. Это очень показательный штрих перед переездом серии в Канаду.

У «Монреаля» есть очень важный козырь — домашняя арена и эмоциональный фон. Команда в регулярном чемпионате взяла сезонную серию у «Лайтнинг» с балансом 2-1 при одном поражении за пределами 60 минут, плюс нынешний состав не выглядит сырым и случайным. Ник Сузуки, Коул Кофилд, Слафковски, Лэйн Хатсон — у хозяев хватает движения, наглости и свежести, чтобы навязать свой темп. Однако в двух первых матчах было видно и другое: когда игра начинает сваливаться в позиционное терпение, преимущество перетекает к «Тампе».

А вот у «Лайтнинг» всё держится на очень понятных вещах, которые в плей-офф редко подводят. Есть Никита Кучеров, который и в регулярке набрал против «Монреаля» пять очков в четырёх матчах, и уже сейчас продолжает влиять на серию. Есть Андрей Василевский с гигантским кубковым опытом и очень серьёзным для таких вечеров резюме. Есть и более жёсткий, выученный хоккей, помогающий команде переживать тяжёлые отрезки без паники. Даже отсутствие Виктора Хедмана, которого тренерский штаб называл маловероятным участником первого раунда, не разрушило каркас.

Важно и то, что второй матч «Тампа» забрала не за счёт случайного отскока, а через давление и постепенный разворот сценария. Брендон Хагель и Кучеров снова были в центре событий, Энтони Чирелли отдал две передачи, а победный гол Мозера стал следствием того, что гости банально дожали соперника. Для молодой команды вроде «Монреаля» такое поражение дома может аукнуться не только по счёту серии, но и по психологии: когда ты упускаешь инициативу, а напротив стоит клуб с двумя кубками в новейшей истории, напряжение только растёт.

Хозяева наверняка снова отрежут часть пространства за счёт эмоций и мощного старта, однако по сумме деталей «Тампа» всё же выглядит чуть надёжнее. У неё выше потолок исполнительского класса, спокойнее вратарская линия и лучше ощущение момента. «Монреаль» способен зацепиться, но в матче №3 мы бы всё же отдали предпочтение более опытной стороне.

Ставка: победа «Тампа-Бэй» с учётом ОТ за 1.82.