Полуфинал Кубка Гагарина «Локомотив» — «Авангард». Первый матч вырываем с мясом

24 апреля состоится первый матч полуфинала Кубка Гагарина «Локомотив» — «Авангард». Игра пройдёт в Ярославле на «Арене-2000». Стартовое вбрасывание запланировано на 19:00 мск.

Что думают букмекеры о первом матче полуфинала Кубка Гагарина

Букмекеры отдают предпочтение ярославцам. Сделать ставку на победу «Локомотива» в основное время предлагается с коэффициентом 2.20, а победа «Авангарда» оценивается коэффициентом 3.00. Ничейный исход и овертайм можно найти в линии за 3.80.

При этом аналитики ожидают низкую результативность. Тотал меньше 4.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.76, а тотал больше 4.5 шайбы — с коэффициентом 2.10.

Как дела у «Локомотива»

Очень солидно. Ярославцы добрались до полуфинала через «Спартак» и «Салават Юлаев»: первую серию взяли 4-1, вторую вообще закрыли всухую — 4-0. И за внешней лёгкостью скрывалась обычная для команды тяжёлая работа: семь из восьми побед до серии с Уфой были добыты в одну-две шайбы. Это классический «Локомотив» — терпеливый, вязкий, с умением дожимать и не отдавать пространство сопернику.

Есть и ещё один важный момент. У «Локомотива» практически полностью сохранился чемпионский состав, а значит, у этой команды есть не только система, но и память больших матчей. Плюс преимущество своего льда в полуфинале тоже осталось за ярославцами: в регулярном чемпионате они набрали 98 очков и выиграли Западную конференцию, что обеспечило более высокий посев.

Как себя чувствует «Авангард»

Тоже очень даже бодро. Омичи прошли «Нефтехимик» и ЦСКА, причём обе серии завершили со счётом 4-1. Отдельно подчеркнём, что «Авангард» по ходу плей-офф скорее прибавлял, нежели просто держал уровень. Команда Ги Буше постепенно наращивала темп и входила в серию всё увереннее. Это важно, потому что на коротком отрезке именно текущая динамика иногда значит больше, чем общий класс.

И всё же у этой пары есть сюжет, от которого не отмахнуться. «Локомотив» и «Авангард» встречаются в Кубке Гагарина уже третий сезон подряд, и два предыдущих раза дальше проходили ярославцы — оба раза через семь матчей. В регулярке-2025/2026 омичи выглядели ярче, выиграв обе очные встречи. Но плей-офф обычно проверяет совсем другие навыки.

Прогноз на первый матч серии «Локомотив» — «Авангард» 24 апреля 2026 года

Ждать открытого хоккея тут всё-таки не хочется. Да, «Авангард» способен навязать свой темп и сделать матч более колючим, однако первая игра подобной пары почти всегда уходит в осторожность, позиционную борьбу и долгие смены без риска. «Локомотив» дома наверняка постарается сразу посадить соперника на свой сценарий: плотная средняя зона, минимум подарков, ставка на один-два ключевых эпизода. И в этом режиме хозяева выглядят чуть надёжнее.

Омичи уже не раз показывали, что умеют терпеть против ярославцев, но именно в стартовой игре фактор площадки и дисциплины должен сработать в пользу хозяев. Не ждём разрыва по счёту, зато ждём очередной вязкий матч, где каждая шайба будет даваться, что называется, с мясом. Самым логичным вариантом здесь выглядит «низ», а если выбирать исход, то это минимальный перевес «Локомотива».

Ставка: тотал меньше 4.5 шайбы за 1.76.