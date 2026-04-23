«Бетис» — «Реал». Урок маэстро Пеллегрини для Арбелоа

24 апреля состоится матч 32-го тура Ла Лиги «Бетис» — «Реал». Игра пройдёт на стадионе «Олимпико де Севилья — Ла Картуха» в Севилье. Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Коэффициенты на матч Ла Лиги «Бетис» — «Реал» 24 апреля 2026 года

Букмекеры отдают преимущество гостям. Сделать ставку на победу «Реала» предлагается с коэффициентом 1.89. Победа «Бетиса» оценивается коэффициентом 3.54. Ничейный исход можно найти в линии за 4.43.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.50, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.53. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.50.

Прогноз на матч чемпионата Испании «Бетис» — «Реал»

Мадридскому «Реалу» совсем не хочется, но надо. В начале апреля сезон официально превратился в одно большое разочарование с редкими вспышками радости. Ни одного трофея — по меркам «Королевского клуба» не просто неудача, а натуральный провал. Год получился турбулентным, завершать его придётся с пустыми карманами и понурыми лицами.

Самое замечательное, что почти все турниры проиграли под руководством Альваро Арбелоа. Из Кубка Испании вылетели от скромнейшего «Альбасете», а в Лиге чемпионов получили на орехи от «Баварии». Да и в Ла Лиге к моменту отставки Хаби Алонсо отставание было более чем отыгрываемым.

Это не значит, что решение уволить Алонсо оказалось ошибочным. Потеря раздевалки в клубе такого масштаба — почти всегда приговор. Но вот вся суета с попыткой стать системным клубом и моментальным откатом к базовым настройкам при первых же шероховатостях выглядит как-то нелепо. Что-то из репертуара нуворишей, а не королей.

У «Барселоны» хуже с финансами, да и из Лиги чемпионов команда вылетела на той же стадии. Причём не от грозной «Баварии», а от крепкого «Атлетико». Однако ж разжилась Суперкубком Испании, а теперь находится в паре шагов от золота Примеры. «Реал» наломал дров, отставание приблизилось к двузначному. Всерьёз говорить что-то о сохранении лица и достойном завершении сезона Килиану Мбаппе или Винисиусу — затея сомнительная.

Они мыслят иными категориями и ставят перед собой другие задачи. Этим товарищам сейчас важнее избежать травм перед ЧМ-2026. Куда оба гарантированно поедут. На таком фоне выезд к традиционно опасному в родных стенах «Бетису» сулит мало хорошего. Особенно учитывая фигуру тренера: севильцев возглавляет опытнейший Мануэль Пеллегрини, у которого к Мадриду свои счёты.

«Бетис» не проигрывал дома в трёх предыдущих очных встречах — 2:1, 1:1 и 0:0. Чертовски мотивирован: раздражитель шикарный, да и борьба за пятую строчку кипит. То есть сражаться будет до последнего. Добавьте сюда плотный график: «Реал» проведёт третий матч за шесть суток. Мы бы выбирали между 1Х за 2.00 и ИТМ 2 голов «Реала» за 1.65.

Ставка: «Бетис» не проиграет за 2.00.